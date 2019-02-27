HABER

"Erken sonuç değil güvenilir sonuç"

POLİTİKA HABERLERİ  | 27.02.2019 12:19 | Son Güncelleme

CHP'nin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel: - "Yerel seçimlerde erken sonuç açıklamaktansa güvenilir sonuç açıklamak istiyoruz" - "YSK ile paralel olarak sonuçları karşılaştırma üzerine odaklanmış durumdayız"

MELTEM ÖZTÜRK - CHP'nin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, yerel seçimlerde erken sonuç açıklamaktansa güvenilir sonuç açıklamak istediklerini belirterek, "YSK ile paralel olarak sonuçları karşılaştırma üzerine odaklanmış durumdayız." dedi.

Adıgüzel, CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerine yönelik altyapı çalışmalarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı.

Yerel seçimlerin, genel seçimlerden farklı olduğuna işaret eden Adıgüzel, vatandaşların yerel seçimde, bir kentin yönetimini 5 yıllığına teslim edecekleri başkanlarını seçtiğini anımsattı.

Herkesin gündeminde olduğu gibi kendilerinin gündeminde de seçim güvenliğinin bulunduğunu dile getiren Adıgüzel, iddialı oldukları birçok il, ilçe, büyükşehirde seçimlerin en doğru şekilde, sandıktan çıktığı biçimde sonuca yansıması gerektiğini belirtti.

-"YSK'ye 'Bir adım arkanızdayız, ensenizdeyiz' dedik"

Adıgüzel, bunun için önlemler aldıklarını anlatarak, seçmen listelerinde çok önemli analizler yaptıklarını, bunları YSK'ye kabul ettirdiklerini söyledi.

YSK'ye "Bir adım arkanızdayız, ensenizdeyiz. Lütfen işinizi ciddi yapın" dediklerini ifade eden Adıgüzel, YSK'nin, işini ciddi yapmadığını savundu. Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünün, seçmen listelerini gönderirken ciddi veri analizleriyle listeleri kontrol etmediği için sorunlar yaşandığını öne süren Adıgüzel, "Biz birçok açık tespit ediyoruz. Bu açıkları kapatmaları gerektiğini söylüyoruz. YSK'yi her seferinde uyarıyoruz fakat karşımıza çıkan gerçek şu ki her seferinde YSK bu açıkları kapatmak yerine, aynı listeleri bize göndermeye devam ediyor." diye konuştu.

- "Sistemimizi güncelledik"

Adıgüzel, seçim gününe yönelik organizasyon yaptıklarını, çok ciddi bir çalışma içinde olduklarını, sistemlerini güncellediklerini bildirdi.

Bölgelerdeki bilişim sorumlularıyla kamp yaptıklarını, canlı test gerçekleştirdiklerini belirten Adıgüzel, seçime kadar 3 test daha yapmayı planladıklarını anlattı.

Adıgüzel, hem sistemlerini tesis ettiklerini hem sandık görevlilerini eğittiklerini, okul sorumlularının, il, ilçe yönetimlerinin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalarının bulunduğunu dile getirdi.

- "Sonuçları en iyi takip eden parti CHP"

"Gönüllüler, sandık görevlileri, müşahit olmak isteyenler bize gelsinler başvursunlar, bizler onlara gerekli altyapı sunacağız." çağrısında bulunan Adıgüzel, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Amacımız o bölgedeki seçimlerin güvenli ve dürüst, şeffaf olabilmesi. Demokrasinin olmazsa olmazı sandıktır, seçimlerdir. Fakat güvenilir ve şeffaf olduğuna inanılmayan seçimler, seçilene de saygı duyulmasına engel oluyor. Seçmen, başkanın, dürüst bir seçimle, düzgün, kurallara uygun bir seçimle seçildiğine inanmıyorsa ona saygı da duymuyor. Altyapımız hazır, arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Genel seçimlerde iki sistem kullandık. Biri sonuna kadar hiç sorunsuz çalışmıştı, diğeri de ortak bir platformdu, birçok veri getiren siyasal parti vardı. Veri akışında sorunlar olduğu için sorunlar yaşamıştık, bu dönem onu kullanmıyoruz. Sadece kendi görevlilerimizin kullandığı iç sistemimizi, güncellemeler yaparak, test ederek devam ettiriyoruz. Adaylarımızın da kendine göre çözümleri var. Paralel takipler, çapraz kontrollerle sonuca ulaşırız. Hiçbir sorun olmaz. Birçok sivil toplum örgütüne de sonuçlarımızı açtık. Bilgisayar Mühendisleri Odası rapor hazırladı; CHP'nin o gece aldığı sonuçları da incelediler. Şunu ispatladık ki Türkiye'de bu sonuçları en iyi takip eden siyasal parti CHP'dir. Bunu Bilgisayar Mühendisleri Odası da tasdik etmiş oldu."

-"İki günlük itiraz sürecini doğru kullanmak"

Adıgüzel, yerel seçimlerde bir oyun bile seçimin kaderini değiştirebildiğine dikkati çekerek, amaçlarının bir oyun dahi başka partiye yazılmaması olduğunu vurguladı.

CHP'li Adıgüzel, yerel seçimlerde YSK ile paralel olarak sonuçları karşılaştırma üzerine odaklandıklarını bildirerek, erken sonuç açıklamaktansa güvenilir sonuç açıklamak istediklerini söyledi.

Bu konuda kendi içlerinde bir özeleştiri yaptıklarının altını çizen Onursal Adıgüzel, "Bu stratejinin o günkü kamuoyunun etkisiyle oluştuğunu, asıl doğru işin YSK'den bir adım önde kontrollü yapabilmek ve iki günlük itiraz sürecini doğru kullanmak olduğunu gördük ve buna odaklanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

PARTNER'Çocuk işi sekteye uğradı''Çocuk işi sekteye uğradı'
AK Parti’li Baybatur: "Bu iş pazara kadar değil, mezara kadar devam edecek"AK Parti’li Baybatur: "Bu iş pazara kadar değil, mezara kadar devam edecek"
BTP Başkan Adayı Selim Kotil: İstanbul’un altyapısı çürüdüBTP Başkan Adayı Selim Kotil: İstanbul’un altyapısı çürüdü
Anahtar Kelimeler:
onursal adıgüzel seçim sonucu yerel seçim YSK

En Çok Okunan Haberler

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

Dikkat! Meteoroloji'den 'yoğun kar' uyarısı

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

FLAŞ! Tarihi banka geri döndü

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Yol çalışması sırasında lahit bulundu

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Köye giriş ve çıkışlar kapatıldı! Ölümün böylesi

Survivor 2019'a Sabriye damga vurdu!

Survivor 2019'a Sabriye damga vurdu!

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

Savaş uçağı düştü! İki ülke arasında gerilim çok tırmandı

İlginizi Çekebilir

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Seçili Samsung Beyaz Eşyalarda Samsung Galaxy telefon hediye!

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

Canlı yayında sert sözler: O bilmeyecek de kim bilecek?

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

16 TL’den 10.000 TL’ye, her bütçeye uygun kablosuz kulaklıklarla tanışın

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

Kılıçdaroğlu'ndan olay yaratan fotoğrafla ilgili yeni açıklama

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

İhraç istemiyle disipline sevk edilmişti! İstifa ettiğini duyurdu

Diğer Haberler
Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan videolu teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan’dan videolu teşekkür

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan canlı yayında anket açıklaması: Ciddi manada manipülasyon var

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Soylu: 4.5 yıl anamızdan emdiğimiz sütü bizim burnumuzdan getirirler

Soylu: CHP'lilere neredeyse yalvardık tek tek...

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu toprakları parçalamak isteyenleri nasıl gömdüysek yine gömeriz

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Bahçeli: Cumhur İttifakı başarıya ulaşmalıdır

Bahçeli'den flaş açıklama: Yeni bir rejim bunalımı...

Cumhurbaşkanı Erdoğan'a sürpriz doğum günü

Erdoğan'a sürpriz! Aracını durdurup...

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.