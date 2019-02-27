"Erken sonuç değil güvenilir sonuç"

MELTEM ÖZTÜRK - CHP'nin Bilgi ve İletişim Teknolojilerinden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Onursal Adıgüzel, yerel seçimlerde erken sonuç açıklamaktansa güvenilir sonuç açıklamak istediklerini belirterek, "YSK ile paralel olarak sonuçları karşılaştırma üzerine odaklanmış durumdayız." dedi. Adıgüzel, CHP'nin 31 Mart yerel seçimlerine yönelik altyapı çalışmalarına ilişkin AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Yerel seçimlerin, genel seçimlerden farklı olduğuna işaret eden Adıgüzel, vatandaşların yerel seçimde, bir kentin yönetimini 5 yıllığına teslim edecekleri başkanlarını seçtiğini anımsattı. Herkesin gündeminde olduğu gibi kendilerinin gündeminde de seçim güvenliğinin bulunduğunu dile getiren Adıgüzel, iddialı oldukları birçok il, ilçe, büyükşehirde seçimlerin en doğru şekilde, sandıktan çıktığı biçimde sonuca yansıması gerektiğini belirtti. -"YSK'ye 'Bir adım arkanızdayız, ensenizdeyiz' dedik" Adıgüzel, bunun için önlemler aldıklarını anlatarak, seçmen listelerinde çok önemli analizler yaptıklarını, bunları YSK'ye kabul ettirdiklerini söyledi.

YSK'ye "Bir adım arkanızdayız, ensenizdeyiz. Lütfen işinizi ciddi yapın" dediklerini ifade eden Adıgüzel, YSK'nin, işini ciddi yapmadığını savundu. Vatandaşlık İşleri Müdürlüğünün, seçmen listelerini gönderirken ciddi veri analizleriyle listeleri kontrol etmediği için sorunlar yaşandığını öne süren Adıgüzel, "Biz birçok açık tespit ediyoruz. Bu açıkları kapatmaları gerektiğini söylüyoruz. YSK'yi her seferinde uyarıyoruz fakat karşımıza çıkan gerçek şu ki her seferinde YSK bu açıkları kapatmak yerine, aynı listeleri bize göndermeye devam ediyor." diye konuştu. - "Sistemimizi güncelledik" Adıgüzel, seçim gününe yönelik organizasyon yaptıklarını, çok ciddi bir çalışma içinde olduklarını, sistemlerini güncellediklerini bildirdi. Bölgelerdeki bilişim sorumlularıyla kamp yaptıklarını, canlı test gerçekleştirdiklerini belirten Adıgüzel, seçime kadar 3 test daha yapmayı planladıklarını anlattı. Adıgüzel, hem sistemlerini tesis ettiklerini hem sandık görevlilerini eğittiklerini, okul sorumlularının, il, ilçe yönetimlerinin bilinçlendirilmesine yönelik çalışmalarının bulunduğunu dile getirdi.

- "Sonuçları en iyi takip eden parti CHP" "Gönüllüler, sandık görevlileri, müşahit olmak isteyenler bize gelsinler başvursunlar, bizler onlara gerekli altyapı sunacağız." çağrısında bulunan Adıgüzel, sözlerini şöyle sürdürdü: "Amacımız o bölgedeki seçimlerin güvenli ve dürüst, şeffaf olabilmesi. Demokrasinin olmazsa olmazı sandıktır, seçimlerdir. Fakat güvenilir ve şeffaf olduğuna inanılmayan seçimler, seçilene de saygı duyulmasına engel oluyor. Seçmen, başkanın, dürüst bir seçimle, düzgün, kurallara uygun bir seçimle seçildiğine inanmıyorsa ona saygı da duymuyor. Altyapımız hazır, arkadaşlarımız çalışmalarını sürdürüyor. Genel seçimlerde iki sistem kullandık. Biri sonuna kadar hiç sorunsuz çalışmıştı, diğeri de ortak bir platformdu, birçok veri getiren siyasal parti vardı. Veri akışında sorunlar olduğu için sorunlar yaşamıştık, bu dönem onu kullanmıyoruz. Sadece kendi görevlilerimizin kullandığı iç sistemimizi, güncellemeler yaparak, test ederek devam ettiriyoruz. Adaylarımızın da kendine göre çözümleri var. Paralel takipler, çapraz kontrollerle sonuca ulaşırız. Hiçbir sorun olmaz. Birçok sivil toplum örgütüne de sonuçlarımızı açtık. Bilgisayar Mühendisleri Odası rapor hazırladı; CHP'nin o gece aldığı sonuçları da incelediler. Şunu ispatladık ki Türkiye'de bu sonuçları en iyi takip eden siyasal parti CHP'dir. Bunu Bilgisayar Mühendisleri Odası da tasdik etmiş oldu."