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Ermeni kilisesi müze olacak

GÜNCEL HABERLERİ  | 27.07.2019 15:44 | Son Güncelleme

Sivas’ın Gürün ilçesinde restorasyon çalışmaları süren ve yıl sonunda tamamlanması planlanan Ermeni kilisesinin müze olarak kullanılması planlanıyor.Sivas’ın Gürün İlçesi şehir merkezinde bulunan tarihi Ermeni kilisesinde, geçtiğimiz yıl başlayan restorasyon çalışmaları sürüyor.

Sivas’ın Gürün ilçesinde restorasyon çalışmaları süren ve yıl sonunda tamamlanması planlanan Ermeni kilisesinin müze olarak kullanılması planlanıyor.
Sivas’ın Gürün İlçesi şehir merkezinde bulunan tarihi Ermeni kilisesinde, geçtiğimiz yıl başlayan restorasyon çalışmaları sürüyor. 19. Yüz yılın başlarında inşa edilip geçtiğimiz yıla kadar yıkılma noktasına gelen kilisede ki 3 Milyon 984 bin TL proje bedelli restorasyon çalışmalarının yıl sonunda tamamlanması planlanıyor. Gürün Belediye Başkanı Nami Çiftçi, restorasyon çalışmalarının ardından kilisenin müze olarak kullanılmasının planlandığını belirtip, burayı kültürel amaçlı olarak da kullanıp ülke turizmine kazandırmak istediklerini söyledi.
Çiftçi yaptığı açıklamada, restorasyon çalışmalarının ardından kiliseyi müze olarak kullanmayı planladıklarını belirtip, “Bu kilise Osmanlı döneminde Ermeni hemşehrilerimiz tarafından kullanılıyordu. Gürün o dönemler büyük bir yerleşim yeri olduğu için bu kilise de bir bölge kilisesi olarak kullanılmaktaydı. Son 30 yıldır ilgisizlik ve bakımsızlık yüzünden harabeye dönmüştü. Biz bu kiliseyi turizme kazandırmak için sayın bakanımız İsmet Yılmaz’ın da destekleri ile bir proje hazırladık. Kültür ve Turizm Bakanlığımız projemizi kabul etti ve restorasyon çalışmaları başladı. Restorasyon çalışmalarının tamamlanmasının ardında burayı müze olarak halkımızın hizmetine sunmayı düşünüyoruz. Kültürel amaçlı olarak da kullanabiliriz. Aslına uygun olarak yeniden hizmete açıldığında ülkemiz turizmine de hizmet edeceğine inanıyoruz.”dedi.

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