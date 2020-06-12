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Ermeni sunucu Türkiye’ye hakaret etti, Lübnanlılar sokağa döküldü

DÜNYA HABERLERİ  | 12.06.2020 10:34 | Son Güncelleme

Lübnan’da bir televizyon kanalında program yapan Ermeni asıllı sunucu Neshan Der Haroutian, yayın sırasında Türkiye’ye hakaret etti. Lübnanlılar ellerinde Türk bayraklarıyla sokağa döküldü ve Haroutian’ı protesto etti.

Ermeni sunucu Türkiye’ye hakaret etti, Lübnanlılar sokağa döküldü

New TV sunucusu Haroutian'ın dün akşam bulunduğu canlı yayın sırasında Türkiye aleyhinde söylediği hakaret dolu sözler, Lübnan'da halkın tepkisine yol açtı.

Dün akşamdan beri sosyal medyada gelen tepkiler üzerine bugün de New TV'nin Beyrut'taki merkezi önünde kalabalıklar tarafından protestolar düzenlendi. Lübnanlılar sokağa döküldü.

DESTEK SLOGANLARI ATILDI

Osmanlı Devleti, Türkiye ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek sloganları atan göstericiler, sunucunun Türkiye ve Müslümanların tarihi üzerinden fitne oluşturduğunu vurguladı.

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