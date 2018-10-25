HABER

Ermeni liderden kriz yaratacak çıkış: Erdoğan'a söyleyeceğim ilk söz...

DÜNYA HABERLERİ  | 25.10.2018 15:13 | Son Güncelleme

'Ermeni soykırımı'nın zamanında kabul edilip kınanmadığını ve bunun 20. yüzyılda yeni suçlara ve soykırımlara yol açtığını savunan Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Erdoğan'la görüşmesi halinde kendisine ilk olarak ne söyleyeceğini anlattı.

Ermeni liderden kriz yaratacak çıkış: Erdoğan'a söyleyeceğim ilk söz...

İsviçreli RTS televizyonuna demeç veren Sarkisyan, Ermenistan'ın Hristiyanlıktaki affetme ilkesini de göz önünde bulundurarak Türkiye'yle diyaloğa hazır olduğunu belirtti.

'TÜRKİYE ÖNCE PİŞMAN OLMALI VE İTİRAF ETMELİ'

Sarkisyan, Ermenistan'ın Türkiye'yi günün birinde affetmesinin ihtimal dahilinde olduğunu ancak bunun için öncelikle Türkiye'nin pişmanlık duyması ve itirafta bulunması gerektiğini ifade etti.

Sarkisyan, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'la bir araya gelmesi halinde kendisine ilk olarak şunları söyleyeceğini anlattı: "Günaydın sayın Cumhurbaşkanı. İstişare etmemiz gereken şeyler olduğunu düşünüyorum. Sen Türkiye'nin Cumhurbaşkanısın, ben de Ermenistan'ın. Atalarım, ailem Bitlis, Van ve Erzurumlu. Neden kendi geçmişlerimiz hakkında konuşmuyoruz? Gelecek ve halklarımız hakkında konuşmalıyız. Hristiyanlık, affetmeyi öğretir."

PARTNERSaniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!Saniyeler sonra olacaklara inanamayacaksınız!
Scarlett Johansson'dan Suudi Veliaht Prensi'ne vetoScarlett Johansson'dan Suudi Veliaht Prensi'ne veto
CIA Başkanı Kaşıkçı’nın Ölümüne İlişkin Ses Kayıtlarını Dinledi mi?CIA Başkanı Kaşıkçı’nın Ölümüne İlişkin Ses Kayıtlarını Dinledi mi?
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Sarkisyan Türkiye Ermenistan erdoğan soykırım sözde Ermeni soykırımı

En Çok Okunan Haberler

Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

Süleyman Soylu ile CHP'li vekil birbirine girdi! 'Tarikatlar orduda cirit atıyor'

Gigi Hadid'in keyfi yerinde!

Gigi Hadid'in keyfi yerinde!

Demet Akalın'ı çıldırtan olay! 'Ana avrat...'

Demet Akalın'ı çıldırtan olay! 'Ana avrat...'

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Sigara içenlere bir kötü haber daha! Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan yeni talimat

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

Muharrem İnce'ye 'Erdoğan'a hayran mısınız' diye soruldu! Olay yanıt

NYT, Erdoğan’ı önce övdü sonra sorguladı

NYT, Erdoğan’ı önce övdü sonra sorguladı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Rusya'dan gelip Antalya'da yerlere serildiler

Rusya'dan gelip Antalya'da yerlere serildiler

Scarlett Johansson'dan Suudi Veliaht Prensi'ne veto

Scarlett Johansson'dan Suudi Veliaht Prensi'ne veto

AP'den Kaşıkçı cinayetine uluslararası soruşturma onayı

AP'den Kaşıkçı cinayetine uluslararası soruşturma onayı

Trump: Orduyu sınıra gönderiyorum!

Trump: Orduyu sınıra gönderiyorum!

Bir bombalı paket de ünlü oyuncuya gönderildi!

Bir bombalı paket de ünlü oyuncuya gönderildi!

Suudi Arabistan'dan bir itiraf daha: Kaşıkçı cinayeti planlıydı

Suudi Arabistan'dan bir itiraf daha: Kaşıkçı cinayeti planlıydı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.