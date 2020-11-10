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Ermenistan'da göstericilerden meclis başkanına linç girişimi

DÜNYA HABERLERİ  | 10.11.2020 16:49 | Son Güncelleme

Ermenistan Meclis Başkanı Ararat Mirzoyan, protestocular tarafından linç girişiminde bulunuldu.

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev'in Ermenistan'a karşı zafer ilanı bütün ülkede büyük bir sevinçle karşılanırken, Ermenistan karıştı. Ermenistan Başbakan’ı Nikol Paşinyan’ın, Dağlık Karabağ’da savaşı Azerbaycan’a karşı kaybettiklerine ilişkin açıklamasının ardından Erivan’da bazı gruplar sokaklara inip Meclis binası ve Başbakanlık ofisini bastı.

Ermenistan Parlamentosu Başkanı Ararat Mirzoyan, meclis binası önündeki göstericiler tarafından linç girişiminde bulunuldu. Protestocular Mirzoyan'ı arabasından çıkarıp darp etti. Mirzoyan'ın korumalarının saldırıyı engelleyemediği belirtildi. Öfkeli kalabalık tarafından hakarete de uğrayan Mirzoyan, durumu kritik bir şekilde hastaneye kaldırıldı.

Mirzoyan’ın darp edilme görüntülerinin internete düşmesinin ardından Ermenistan İçişleri Bakanlığı olayı doğruladı. Mirzoyan’ın hastanede tedavi altına alındığı belirtilirken Ermenistan Başbakanı Paşinyan konuya ilişkin sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, olayla ilgili 2 kişinin gözaltına alındığını ifade etti.

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