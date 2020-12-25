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Ermenistan'da sular durulmuyor! Protestocular caddeyi kapattı

25.12.2020 18:49 | Son Güncelleme:
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Ermenistan'da sular durulmuyor! Protestocular caddeyi kapattı

Ermenistan'ın işgal ettiği Dağlık Karabağ'da Azerbaycan karşısında yenilgiyi kabul eden Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan'ın istifası için ülkede protesto eylemleri sürüyor.

Başkent Erivan’da Paşinyan’ın istifasını isteyen göstericiler, başta parlamento binası ve Cumhurbaşkanlığı rezidansının bulunduğu Bagramyan caddesi olmak üzere bazı merkez caddeleri trafiğe kapattı.

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SLOGANLAR DEVAM EDİYOR

Polis şehirde güvenlik tedbiri alsa da protestocular Erivan caddelerinde "Paşinyan istifa", "Hain Paşinyan", "Defol Paşinyan" sloganları atarak dolaşmaya devam etti.

Eylemleri engellemeye çalışan polis ile protestocular arasında zaman zaman sözlü sataşmalar yaşandı.

Muhalefet akşam saatinde başlatılan eylemlere halkın katılması çağırısında bulundu.

Ermenistan'da halk, Paşinyan’ın Azerbaycan karşısındaki mağlubiyeti kabul etmesinin ardından 10 Kasım'da protesto gösterilerine başlamıştı. (AA)

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