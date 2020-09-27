Ermenistan'dan skandal Türkiye çağrısı!

Sabah saatlerinde Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırması ve misliyle karşılık bulmasından sonra ülkede hareketli dakikalar yaşanıyor. Azerbaycan'ın, sivilleri hedef alan hain saldırılara karşılık vermesinden hemen sonra Ermeni Başbakan Nikol Paşinyan, vatandaşlarına hitap etti. Paşinyan küstah açıklamalarda bulunarak, uluslararası toplumdan Türkiye'nin Dağlık Karabağ gerginliğine müdahil olmasının engellenmesini istedi.

"DURUM DAHA DA KÖTÜLEŞECEK"

Dağlık Karabağ'daki gerilimin tırmanması nedeniyle vatandaşlarına hitap eden Paşinyan, "Uluslararası kuruluşlar, Türkiye'yi çatışmalara olası müdahalelerde bulunmaktan caydırmak için tüm kozlarını kullanmalı. Aksi halde bu durum, bölgedeki durumu tamamen kötüleştirecek" dedi.

