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Ermenistan'dan skandal Türkiye çağrısı!

DÜNYA HABERLERİ  | 27.09.2020 21:11 | Son Güncelleme

Azerbaycanlı sivilleri hedef alan Ermenistan'ın Başbakanı Nikol Paşinyan, Türkiye'nin Dağlık Karabağ krizine müdahil olmasının önlenmesi için uluslararası toplumu her türlü kozu kullanmaya davet etti.

Ermenistan'dan skandal Türkiye çağrısı!

Sabah saatlerinde Ermenistan'ın Azerbaycan'a saldırması ve misliyle karşılık bulmasından sonra ülkede hareketli dakikalar yaşanıyor. Azerbaycan'ın, sivilleri hedef alan hain saldırılara karşılık vermesinden hemen sonra Ermeni Başbakan Nikol Paşinyan, vatandaşlarına hitap etti. Paşinyan küstah açıklamalarda bulunarak, uluslararası toplumdan Türkiye'nin Dağlık Karabağ gerginliğine müdahil olmasının engellenmesini istedi.

"DURUM DAHA DA KÖTÜLEŞECEK"

Dağlık Karabağ'daki gerilimin tırmanması nedeniyle vatandaşlarına hitap eden Paşinyan, "Uluslararası kuruluşlar, Türkiye'yi çatışmalara olası müdahalelerde bulunmaktan caydırmak için tüm kozlarını kullanmalı. Aksi halde bu durum, bölgedeki durumu tamamen kötüleştirecek" dedi.

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