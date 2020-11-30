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Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

30.11.2020 16:37 | Son Güncelleme:
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Ermenistan Kelbeçer’deki altın madenine gözünü dikti

Ermenistan Kelbeçer ilinde bulunan altın madeninden vazgeçmek istemiyor. Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında 9 Kasım’da imzalanan anlaşmaya göre Kelbeçer bölgesi, 25 Kasım’da Ermenistan silahlı kuvvetlerinden kurtarılmıştı.

Ermenistan Kelbeçer ilinde bulunan altın madeninden vazgeçmek istemiyor.

Azerbaycan, Rusya ve Ermenistan arasında 9 Kasım’da imzalanan anlaşmaya göre Kelbecer bölgesi, 25 Kasım’da Ermenistan silahlı kuvvetlerinden kurtarılmıştı.

Ermeniler, Azerbaycan askerlerinin de yer aldığı Kelbeçer bölgesi ile ilgili iddiaları sürdürüyor. Ermenistan 28 yılı aşkın süredir yağmaladıkları Azerbaycan’ın Kelbeçer bölgesindeki “Söyüdlü (Zod)” altın madenini iade etmek istemiyor.

Kelbeçer ile Ermenistan’ın Vardenis bölgesi arasındaki "sınırın kapatıldığını" gösteren fotoğraflar ve videolar Ermeni medyasında yayınlanmaya başlandı. Ermeni tarafı sözde sınıra kapı koyarak kırmızıya boyadı. Ancak bu nokta Azerbaycan ile Ermenistan arasındaki gerçek devlet sınırından uzakta yani Kelbeçer ilinin içinde bulunuyor. Ermenistan, bu planıyla topraklarının yaklaşık yüzde 70’i olan Azerbaycan sınırları içindeki Söyüdlü altın yatağını elinde tutmak istiyor.

Azerbaycan Ekoloji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na göre Söyüdlü sahasının sanayi rezervinin 112,5 ton olduğu belirtildi. Bakanlık açıklamasında, Kelbecer bölgesindeki mevcut sahaların rezervlerinin yeniden incelenerek, değerlendirileceğini vurguladı.

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