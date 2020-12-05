HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Dünya
  4. Ermenistan muhalefeti görevi bırakması için Paşinyan’a 3 gün süre tanıdı

Ermenistan muhalefeti görevi bırakması için Paşinyan’a 3 gün süre tanıdı

05.12.2020 18:58 | Son Güncelleme:
TAKİP ET Google News'i Takip Et
Ermenistan muhalefeti görevi bırakması için Paşinyan’a 3 gün süre tanıdı

Ermenistan’da büyük bir miting düzenleyen muhalefet kanadı, Başbakan Nikol Paşinyan’a görevi bırakması için 3 gün süre tanıdı.

Rusya’nın arabuluculuğunda Azerbaycan ile Dağlık Karabağ konusunda ateşkes anlaşmasına imza atan Ermenistan’ın Başbakanı Nikol Paşinyan’a karşı tepkiler sürüyor.

15 KİLOMETREYİ AŞKIN YOL YÜRÜDÜLER

Paşinyan muhalefetin hedefi olmaya devam ederken, bugün başkent Erivan sokaklarında 20 binden fazla kişi yürüyüş yaptı. Muhalefetin günler öncesinden duyurduğu "Vatan Kurtuluş Hareketi" olarak adlandırılan yürüyüşe katılanlar 15 kilometreyi aşkın yol yürüdü.

Erivan’daki Özgürlük Meydanı’nda toplananlar Paşinyan’ın istifası için slogan atarken, kurulan platformda da muhalefet partilerinin ve sivil toplum kuruluşlarının liderler konuşmalar yaptı.

Mitinge Paşinyan’a suikast düzenleme suçlamasıyla tutuklanan ve ardından serbest bırakılan Ermenistan istihbarat teşkilatının eski başkanlarından ve aynı zamanda Vatan Partisi’nin lideri Artur Vanetsyan, yine aynı suçlamayla tutuklanan ve serbest bırakılan Müreffeh Ermenistan Partisi Başkanı Gagik Tsarukyan, Paşinyan’dan sonra geçici hükümetin Başbakanı olarak düşünülen Vazgen Manukyan ve çok sayıda siyasi parti lideri ile temsilcisi katıldı.

"NİKOL'E TEŞEKKÜR EDİYORUZ, ARTIK HİÇBİR ASKERİ GÜCÜMÜZ KALMADI"

Mitingte konuşma yapan Vazgen Manukyan, yeni hükümetin ilan edilmesi durumunda olacaklara değinerek, “Birincisi, bu üçlü anlaşmanın detaylarına asla ulaşamayacağız. Nikol’e teşekkür ediyoruz. Artık hiçbir askeri gücümüz kalmadı. Yeni hükümette anlaşmalardaki belirsizlikleri yapılacak müzakereler ile Ermenistan’ın lehine çevireceğiz. İkinci olarak ordumuzu yeniden toparlayıp savaş durumları için modern bir orduya çevireceğiz” dedi.

PAŞİNYAN'A SALI GÜNÜNE KADAR SÜRE

Ermeni Devrimci Federasyonu Partisi Temsilcisi İşkhan Sağatlıyan mitingin ardından Ermeni gazetecilere yaptığı açıklamada, Vatan Kurtuluş Hareketi olarak aldıkları yeni kararı duyurdu. Buna göre muhalefet Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan’ın istifa etmesi için önümüzdeki Salı günü yerel saatle 12.00’ye kadar süre tanıdı. Sağatlıyan mitingin ardından tüm Ermenistan halkının evlere girmesini söyleyerek Salı günü Paşinyan’ın istifa etmemesi durumunda ülke genelinde sivil itaatsizlik eylemleri başlatacaklarını duyurdu. (İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!İşte bağışıklık sistemini güçlendirmenin formülü!
Sokak ortasında meslektaşına silah çekti! Sebebi şaşkına çevirdiSokak ortasında meslektaşına silah çekti! Sebebi şaşkına çevirdi
83 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!83 milyon TL'yi aşan büyük ikramiye!

En Çok Okunan Haberler

Türk profesörlerin aşısında gönüllü isimden yan etki açıklaması

Türk profesörlerin aşısında gönüllü isimden yan etki açıklaması

Sahillerde buluyor, geçimini böyle sağlıyor

Sahillerde buluyor, geçimini böyle sağlıyor

Aşkını ilan etti! 'K.çına kadar mini etekle...'

Aşkını ilan etti! 'K.çına kadar mini etekle...'

Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!

Yarı çıplak sahaya atlayan Kinsey Wolanski yine şaşırttı!

Yerli aşı gönüllüsünden yan etki açıklaması

Yerli aşı gönüllüsünden yan etki açıklaması

Burada bugüne kadar tek bir vaka görülmedi

Burada bugüne kadar tek bir vaka görülmedi

İlginizi Çekebilir

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Faydalarını bilseniz bu otu evinizden eksik etmezsiniz

Bakan Koca paylaştı: İşte 3 Aralık koronavirüs tablosu

Bakan Koca paylaştı: İşte 3 Aralık koronavirüs tablosu

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Uzmanı açıkladı: Ton balığı sağlıklı mı?

Koronavirüse yakalanan baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

Koronavirüse yakalanan baba ve iki oğlu hayatını kaybetti

10 yıl önce 2 bin TL'ye aldı! Fabrikanın teklifini bile reddetti

10 yıl önce 2 bin TL'ye aldı! Fabrikanın teklifini bile reddetti

Korkutan açıklama: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

Korkutan açıklama: 7.2 büyüklüğünde deprem olabilir

Diğer Haberler

Dr. Anthony Fauci'den ABD'lilere koronavirüs aşısı uyarısı

Fauci'den ABD'lilere koronavirüs aşısı uyarısı

Sokak ortasında meslektaşına silah çekti! Sebebi şaşkına çevirdi

Sokak ortasında meslektaşına silah çekti! Sebebi şaşkına çevirdi

Acemi kundakçı kendini yaktı

Aracı yakmaya çalışırken kendini yaktı

Yunanistan’da karantina tedbirleri 14 Aralık’a kadar uzatıldı

Yunanistan’da karantina tedbirleri 14 Aralık’a kadar uzatıldı

Rusya'da koronavirüse karşı aşılama başladı

Rusya'da koronavirüse karşı aşılama başladı

Kimse inanamadı! Yaşlı kadın, komşularına 58 milyon TL miras bıraktı

Kimse inanamadı! Yaşlı kadından komşularına dudak uçuklatan miras

Geri Dön
Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.