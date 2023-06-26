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Erol Ayyıldız kimdir, nereli ve kaç yaşında? Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Erol Ayyıldız'ın hayatı

26.06.2023 06:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erol Ayyıldız son dakika gelişmesinin ardından vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. Atama kararları, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Kararlara göre, Eskişehir Valisi Ayyıldız, Emniyet Genel Müdürü oldu. Peki, Erol Ayyıldız kimdir, nereli ve kaç yaşında? İşte, Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Erol Ayyıldız'ın hayatı...

Erol Ayyıldız kimdir, nereli ve kaç yaşında? Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Erol Ayyıldız'ın hayatı

Erol Ayyıldız, Resmi Gazete'de yayımlanan atama kararları sonrası 26 Haziran 2023 Pazartesi gününün en çok araştırılan isimleri arasında yer alıyor Resmi Gazete'de yer alan atamaların, 3201 sayılı Emniyet Teşkilatı Kanununa ek 1’inci maddesi ile 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nin 2 ve 3’üncü maddeleri gereğince yapıldığı belirtildi. Ayrıca, Hatay Valiliğine Mustafa Masatlı, Gaziantep Valiliğine Kemal Çember, Adıyaman Valiliğine Osman Varol atandı. Emniyet Genel Müdürlüğüne atanan Erol Ayyıldız'ın biyografisi ise merak konusu oldu. İşte Erol Ayyıldız hakkında detaylar...

EROL AYYILDIZ KİMDİR?

Erol Ayyıldız, 1966 yılında Giresun’un Piraziz ilçesinde dünyaya geldi1987 yılında Ankara Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesinden mezun olmuştur. 1989 yılında Ordu Valiliğinde Kaymakam Adayı olarak göreve başlamıştır. Evli, 2 kız ve 1 erkek çocuk babasıdır.

EROL AYYILDIZ'IN BULUNDUĞU GÖREVLER

Mesleki kariyeri boyunca sırasıyla; Ordu Ulubey Kaymakamı, Kahramanmaraş Ekinözü Kaymakamı, Nevşehir Kozaklı Kaymakamı, Bitlis Vali Yardımcısı, Rize Çayeli Kaymakamı, Mahalli İdareler Genel Müdürlüğü Daire Başkanı, Mahalli İdareler Genel Müdür Yardımcısı, Zonguldak Valisi, Aydın Valisi, İzmir Valisi son olarak ise 2020 yılında Eskişehir Valiliği görevlerini üstlendi.


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