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    4. Erotik site paylaşımları nedeniyle görevden uzaklaştırılan öğretmen iddialı konuştu! "Şimdiye kadarki en iyi yıl"

    Erotik site paylaşımları nedeniyle görevden uzaklaştırılan öğretmen iddialı konuştu! "Şimdiye kadarki en iyi yıl"

    20.12.2023 11:49 | Son Güncelleme:
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    OnlyFans hesabına sahip olduğu için manşetlere çıkan eski Missouri öğretmeni Brianna Coppage yetişkinlere yönelik içeriğinin okul yetkilileri tarafından bulunmasından sonra görevinden uzaklaştırılmıştı. Öğretmenlikten ayrıldıktan sonra sosyal medya kariyerine ağırlık veren fenomen öğretmen "Şimdiye kadarki en iyi yıl. 2024 için sabırsızlanıyorum" diyerek hayranlarına özel videosunu duyurdu.

    Erotik site paylaşımları nedeniyle görevden uzaklaştırılan öğretmen iddialı konuştu! "Şimdiye kadarki en iyi yıl"

    Amerika Birleşik Devletleri'nin Missouri kentindeki bir lisede İngilizce öğretmeni olarak görev yapan Brianna Coppage yetişkinlere yönelik içeriğinin keşfedilmesi üzerine görevinden ayrılmıştı. Sosyal medya paylaşımlarına ağırlık vererek OnlyFans modeline dönüşen fenomen isim, öğretmenlik işini bıraktıktan sonra 1 milyon dolar (yaklaşık 29 milyon 119 bin TL) kazandığını söyledi.

    "DAHA FAZLASI İÇİN SABIRSIZLANIYORUM"

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    Sosyal medya kariyerine 2024 yılında da devam edeceğini söyleyen Coopage Twitter'dan yaptığı paylaşımda, "2023 en iyi yıldı. 2024'te bizi neler bekliyor sadece hayal edebiliyorum. Teşekkür ederim". notunu ekledi. Sosyal medyadaki bir hayranı gönderisine, "Sizi daha fazla görmek için sabırsızlanıyorum" yorumunu yaptı. Bir başka hayranı ise, "Senin 2024 yılında ne yaptığını görmekle ilgileniyorum" yorumunu ekledi.

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    Anahtar Kelimeler:
    sosyal medya OnlyFans
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