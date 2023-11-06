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Ersan Şen'den Özgür Özel'e sert sözler: Atatürk'ün partisinde affedilecek hata değil

06.11.2023 23:01 | Son Güncelleme:
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Tarihi kurultayda CHP'nin yeni genel başkanı Özgür Özel seçildi. CHP liderini değiştirdi ama seçim kongresinin yankıları sürüyor. Prof. Ersan Şen konuk olduğu bir canlı yayında CHP Kurultayını değerlendirdi. Özgür Özel'in Selahattin Demirtaş'a selam göndermesiyle ilgili konuşan Şen, "Atatürk'ün partisi Selahattin Demirtaş'a asla selam çakamaz. Selahattin Demirtaş'a selam çakması Atatürk'ün partisinde kabul edilecek bir hata değil" ifadelerini kullandı.

Ersan Şen'den Özgür Özel'e sert sözler: Atatürk'ün partisinde affedilecek hata değil

CHP'de Kemal Kılıçdaroğlu dönemi sona erdi. Geçtiğimiz gün CHP 38. Olağan Kurultayı gerçekleşti. 1366 delege genel başkanlık seçimi için sandık başına gitti. İlk turda Kemal Kılıçdaroğlu ve Özgür Özel salt çoğunluğu sağlayamadığı için seçim ikinci tura kaldı. İkinci turda Özgür Özel, Kemal Kılıçdaroğlu'nu geride bırakarak CHP'nin 8. Genel Başkanı oldu. CHP liderini değiştirdi ama seçim kongresinin yankıları bitmedi. Profesör Ersan Şen, konuk olduğu canlı yayında CHP kurultayını değerlendirdi. Şen, yeni Genel Başkan Özgür Özel ile ilgili sert eleştirilerde bulundu. İşte Özgür Özel'in gündem olacak sözleri....

'DEMİRTAŞ'A SELAM ÇAKMASI KABUL EDİLECEK BİR HATA DEĞİL'

"İmamoğlu aday olsaydı Kılıçdaroğlu için bir hezimet olurdu. CHP'nin önündeki günler sıkıntılı. Ekiplerde değişiklik olabilir. Siyaset biçiminde bir değişiklik gerekiyor. Genel merkeze sıkışmış genel başkan gezilerinden ibaret siyaset biçimi yerine, halkla sürekli temas eden kadroların olması gereken bir sistemi belirlemek gerekiyor. Sayın Özel, bir doğru bir yanlış yaptı. Emekli beş generale isim sayarak selam göndermesi çok doğruydu. Emekli paşaların infazları devam ediyor. Fakat Selahattin Demirtaş'a selam çakması Atatürk'ün partisinde kabul edilecek bir hata değil. Atatürk'ün partisi Selahattin Demirtaş'a asla selam çakamaz, böyle bir şey yok. Çünkü sokakta karşılaştığın Selahattin Demirtaş'a meclis grup toplantısında karşılaştığın sırada selam vermiyorsun. Yani siz kurultaydan Sayın Kılıçdaroğlu'nu takip ederek selam çaktığınızda Rize'de sizi, Sayın Erdoğan gömer. Atatürk'ün partisi olduğunuzu iddia ettiğiniz bir yerde Demirtaş zihniyetine selam çakamazsınız. Onun yeri orası değil.

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ÖZGÜR ÖZEL NE DEMİŞTİ?

Ankara Spor Salonu'nda düzenlenen Kurultay'da CHP Genel Başkanlığı için Kemal Kılıçdaroğlu ve CHP Grup Başkanı Özgür Özel yarıştmıştı. Özgür Özel kurultaya hitap etmek üzere kürsüye çıktığında Selahattin Demirtaş ve Osman Kavala'ya selam göndermişti.

"SELAM OLSUN"

Özgür Özel, Demirtaş ve Kavala'ya selam gönderdiği açıklamasında şunları söyledi:

Memleketimin dört bir yanında altı oklu bayrağı sallayanlara, Soma’da, Zonguldak’ta, Bartın’da yerin yüzlerce metre altında çalışanlara, İzmir’de Agrobay’da direnen kadınlara, Silivri’de Bakırköy’de hepimizin yerine yatan Can Atalay’a, Tolga Şardan’a, Osman Kavala’ya, Selçuk Mızraklı’ya, Selahattin Demirtaş’a selam olsun.

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KILIÇDAROĞLU'DA DEMİRTAŞ'A SELAM YOLLADI!

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu da konuşmasına başladığı sırada Özel gibi Demirtaş ve Kavala'ya selam göndermişti.

Kılıçdaroğlu, "Şu anda tutuklu olan Tolga Şardan’a, Can Atalay’a, Osman Kavala’ya, Selahattin Demirtaş’a, Tayfun Kahraman’a, Çiğdem Batar’a ve Barış Pehlivan’a selam gönderiyoruz. Selam olsun size demokrasi kahramanları." demişti.

"GAZİ MUSTAFA KEMAL'İN PARTİSİYİZ"

Özel'in ifadelerinden öne çıkan sözler şöyle;

"Biz geçmişten gelen büyük bir emaneti taşımanın yanında gençlerin gelecek hayalini hedefimiz sayan, onların kaygılarının yükünü sırtlarında taşıyanlarız. Biz Deniz Baykal’ın, Bülent Ecevit’in, İsmet Paşa’nın partisiyiz. Ve biz “Türkiye Cumhuriyeti ve CHP iki büyük eserimden birisidir” diyen Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün partisiyiz."


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