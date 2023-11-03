Ersan Şen’in Dilan Polat ve Engin Polat sözleri tartışma yarattı! İsmail Saymaz'ın ‘avukatı mısınız?’ sorusuna dikkat çeken yanıt…

Sosyal medyada gündemden düşmeyen Dilan ve Engin Polat çifti, kara para aklama iddiasıyla gündeme gelmişti. Geçtiğimiz günlerde düzenlenen operasyonla Dilan ve Engin Polat gözaltına alındı. Emniyetteki işlemleri devam eden Polat çifti için 4 gün gözaltı süresi verildiği ve son gün ifadeleri alınacağı öğrenildi.

CANLI YAYINDA DİLAN VE ENGİN POLAT TARTIŞMASI

Dilan ve Engin Polat çiftinin gözaltına alınmasıyla ilgili hukukçu Prof. Dr. Ersan Şen ile gazeteci İsmail Saymaz arasında canlı yayında tartışma yaşandı. Ersan Şen, Dilan Polat-Engin Polat çiftine yargısız infaz yapıldığını söyledi. Şen "Suçsuzluk masumiyet karinesinin devam ettiği yerde, sosyal medya paylaşımları üzerinden cezalandırmak doğru değil. Servet sahibi olmak suç değil. Siz yargı makamı mısınız?" ifadelerini kullandı.

"SEN DE YARGISIZ İNFAZ YAPIYORSUN"

Bu sözler üzerine gazeteci İsmail Saymaz "Hoca, yargısız infaz yapıldığını nereden biliyor, 'Elinizde ne var da bu insanları suçluyorsunuz?' diyor" ifadeleriyle Prof. Dr. Şen'e yanıt verdi. Şen de Saymaz'a "Sen de yargısız infaz yapıyorsun" diyerek yüklendi.

İşte Saymaz-Şen arasında geçen diyalog:

İsmail Saymaz: Hocam siz dosyayı biliyor musunuz?

Ersan Şen: Biliyorum. Sen biliyor musun?

İsmail Saymaz: Ben temas ettiğim avukatlar ve kimi yargı mensuplarından yaptığım temaslarla, bu dosyada Dilan Polat Engin Polat çiftine atfedilen suçları biliyorum.

Ersan Şen: Biliyorsun da bu o suçların olduğunu mu gösteriyor?



İsmail Saymaz: Bu kadar ısrarla savunduğunuza göre, iddiaların asılsız olduğunu söyleyebildiğinize göre, avukatı mısınız?

Ersan Şen: Değilim, ama olabilirdim de...

İsmail Saymaz: Siz Dilan Polat dosyasında neden bu kadar agresif oldunuz ki anlamadım.

Ersan Şen: Ne alakası var. Benim dosyam değil ki! Benim dosyam olsa amenna...