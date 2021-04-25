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Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti! | Ertuğ Koruyan kimdir? Ertuğ Koruyan neden öldü?

25.04.2021 18:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bir zamanların ünlü sinema ve dizi oyuncusu Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti. Uzun bir zamandır Bodrum Kızılağaç’ta yaşayan Ertuğ Koruyan, 25 Nisan sabaha karşı hayatını kaybetti. Bodrum’da eşi Serhan Koruyan ile beraber yaşayan Eryuğ Koruyan, çevresinde samimi olarak bilenen ve sevilen biriydi. Kemal Sunal, Zeki Alasya, Metin Akpınar gibi isimlerle beraber rol alan Koruyan, mütavizi yaşam tarzı ile biliniyordu.

Ertuğ Koruyan hayatını kaybetti! | Ertuğ Koruyan kimdir? Ertuğ Koruyan neden öldü?

Ertuğ Koruyan, oyunculuğa ilk olarak tiyatro ile başladı. Devrimci sanat ve çağdaş tiyatro konusunda sendeki ve meslek kuruluşlarında görev aldı. Koruyan, demokrat ve muhalif duruşuyla tanınan biriydi. Köyden İndim Şehire, Yarı Şaka Yarı Ciddi, Cümbüşiye gibi filmlerde rol alan Ertuğ Koruyan, bu sabah itibariyle Bodrum Kızılağaç’ta toğrağa verildi.

ERTUĞ KORUYAN NEDEN ÖLDÜ?

Türk sinemasının emektar oyuncusu Ertuğ Koruyan 76 yaşında Muğla’nın Bodrum ilçesinde yaşamını yitirdi. Uzun süredir burada yaşamını sürdüren ünlü oyuncu Yeşilçam’da kalp krizine yenik düştü. Eşi Serhan Koruyan paylaştığı mesajında “Ben seni hep böyle mutlu hatırlayacağım can yoldaşım.” ifadelerini kullandı.

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Muğla'nın Bodrum ilçesine bağlı Kızılağaç Mahallesi'nde eşi Serhan Koruyan ile birlikte yaşayan tiyatro oyuncusu ve sinema sanatçısı 76 yaşındaki Ertuğ Koruyan dün akşam saatlerinde saatlerinde kalp krizi geçirerek yaşamını yitirdi.

Koruyan, bugün Kızılağaç Mahallesi'nde toprağa verildi.

ERTUĞ KORUYAN KİMDİR?

Uzun yıllardır Bodrum Kızılağaç'ta yaşayan bir zamanların ünlü sinema ve dizi oyuncusu Ertuğ Koruyan, bugün sabaha karşı yaşamını yitirdi.

1946 İstanbul Doğumlu, Serhan Koruyan’la evli ünlü sanatçı mütevazi yaşamıyla çevresinde sevilen biriydi.

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Yaklaşık 15 yıldır Bodrum'da yaşayan ve Cümbüşiye, Köyden İndim Şehire, Yarı Şaka Yarı Ciddi, Vay Başımıza gelenler, Gülermisin Ağlarmısın, Köşe Kapmaca, Perihan Abla gibi onlarca dizi ve sinema filmlerinde rol alan Koruyan, sanat yaşamına tiyatroyla başlamıştı.

Zeki Alasya, Metin Akpınar ve Kemal Sunal ile birlikte sık sık kamera kamera karşısına geçen Koruyan Bodrum'da da sanat çalışmalarına destek vermişti.

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