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ERÜ Tıp Fakültesi hastaneleri uluslararası yarışmada finalde

GÜNCEL HABERLERİ  | 05.03.2019 13:06 | Son Güncelleme

Erciyes Üniversitesi, Dünya Sağlık Örgütü tarafından iki yılda bir düzenlenen "El Hijyeni Mükemmeliyet" yarışmasında, el hijyeni faaliyetleri ve hastane enfeksiyon oranlarını düşürmedeki başarısıyla Avrupa hastaneleri arasında finale kaldı - Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe: - "Hastanelerimizde 2004 yılında başlattığımız çok yönlü el hijyeni programı ve hastane enfeksiyonlarını önleme paketi uygulamalarıyla hastane enfeksiyon oranı yüzde 50 azalmıştır"

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi hastaneleri, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından düzenlenen "El Hijyeni Mükemmeliyet" yarışmasında el hijyeni faaliyetleri ve hastane enfeksiyon oranlarını düşürmedeki başarısıyla finale kaldı.

Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu'nda konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, hastane enfeksiyonlarının hastaneye başvuru öncesinde hastada var olmayan ancak uygulanan sağlık hizmeti sonrası ortaya çıktığını anımsattı.

Tüm dünyada hastane enfeksiyonlarının önemli bir halk sorunu olduğunu vurgulayan Meşe, bunun önlenmesi ve kontrolü için ciddi çabalar harcandığını belirtti.

Enfeksiyon kontrolünde en ucuz, kolay ve etkin yöntemin el hijyeni uygulaması olduğunu anlatan Meşe, şunları kaydetti:

"Hastaya temas öncesi ve sonrası hastaya uygulanacak işlem öncesi ve sonrası el yıkama veya alkol bazlı el antiseptiği ile el ovalama sağlanmalıdır. ERÜ Tıp Fakültesi hastaneleri sadece Kayseri'ye değil, tüm bölgeye hizmet vermektedir. Yıllık yaklaşık bir milyonun üzerinde poliklinik başvuru sayısı, binin üzerinde yatak kapasitesi, 240 bin yatış sayısı, 214 yoğun bakım yatağı ve yıllık 57 bin ameliyat sayısıyla bölgenin önemli sağlık kurumlarından birisi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde enfeksiyon kontrol kurulu faaliyetlerine 1997 yılında başlanmıştır. Hastanelerimizde 2004'te başlattığımız çok yönlü el hijyeni programı ve hastane enfeksiyonlarını önleme paketi uygulamalarıyla hastane enfeksiyon oranı yüzde 50 azalmıştır."

Meşe, DSÖ tarafından hasta güvenliğini geliştirmek için el hijyeni faaliyetinde bulunan ve hastane enfeksiyonlarını düşüren hastaneler arasında iki yılda bir "El Hijyeni Mükemmeliyet" yarışması düzenlendiğini, ERÜ'nün de bu yarışmaya başvurduğunu aktardı.

DSÖ tarafından akademisyenlerin hastaneye ziyarette bulunduğunu ve çalışmaları yerinde gözlemlediğini ifade eden Meşe, ERÜ Tıp Fakültesi hastanelerinin yarışmada, el hijyeni faaliyetleri ve hastane enfeksiyon oranlarını düşürmedeki başarısıyla Avrupa hastaneleri arasında finale kaldığını açıkladı.

Meşe, bu başarıya ulaşmada emeği büyük olan sağlık personeline ve enfeksiyon kontrol hemşirelerine teşekkür etti.

DSÖ Enfeksiyon Kontrol Departmanı Başkanı Didier Pittet de ERÜ sağlık personelini tebrik etti.

Avrupa'da pek çok hastaneyi ziyaret ettiklerini aktaran Pittet, el hijyeni konusundaki hassasiyetin örnek olması gerektiğini dile getirdi.

Pittet, yarışmanın nisan ayı ortasında sonuçlanacağını belirtti.

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