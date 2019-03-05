ERÜ Tıp Fakültesi hastaneleri uluslararası yarışmada finalde

KAYSERİ (AA) - Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Tıp Fakültesi hastaneleri, Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) tarafından düzenlenen "El Hijyeni Mükemmeliyet" yarışmasında el hijyeni faaliyetleri ve hastane enfeksiyon oranlarını düşürmedeki başarısıyla finale kaldı.

Tıp Fakültesi Hastanesi Başhekimlik Toplantı Salonu'nda konuyla ilgili düzenlenen basın toplantısında konuşan Sağlık Bakan Yardımcısı Prof. Dr. Emine Alp Meşe, hastane enfeksiyonlarının hastaneye başvuru öncesinde hastada var olmayan ancak uygulanan sağlık hizmeti sonrası ortaya çıktığını anımsattı.

Tüm dünyada hastane enfeksiyonlarının önemli bir halk sorunu olduğunu vurgulayan Meşe, bunun önlenmesi ve kontrolü için ciddi çabalar harcandığını belirtti.

Enfeksiyon kontrolünde en ucuz, kolay ve etkin yöntemin el hijyeni uygulaması olduğunu anlatan Meşe, şunları kaydetti:

"Hastaya temas öncesi ve sonrası hastaya uygulanacak işlem öncesi ve sonrası el yıkama veya alkol bazlı el antiseptiği ile el ovalama sağlanmalıdır. ERÜ Tıp Fakültesi hastaneleri sadece Kayseri'ye değil, tüm bölgeye hizmet vermektedir. Yıllık yaklaşık bir milyonun üzerinde poliklinik başvuru sayısı, binin üzerinde yatak kapasitesi, 240 bin yatış sayısı, 214 yoğun bakım yatağı ve yıllık 57 bin ameliyat sayısıyla bölgenin önemli sağlık kurumlarından birisi. Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi hastanelerinde enfeksiyon kontrol kurulu faaliyetlerine 1997 yılında başlanmıştır. Hastanelerimizde 2004'te başlattığımız çok yönlü el hijyeni programı ve hastane enfeksiyonlarını önleme paketi uygulamalarıyla hastane enfeksiyon oranı yüzde 50 azalmıştır."