Erzan'dan kurnaz oyun! 'Bugün senin doğum gününmüş' dediği kadını 237 bin dolar dolandırdı

Fon vurgunuyla ilgili bir yeni gelişme daha yaşandı. Son haftaların en çok konuşulan ismi Seçil Erzan'ın yine başrolde olduğu şikayet kamuoyuna yansıdı. Bir iş kadınını da fona dahil eden Erzan'ın mağdurları sisteme çekmek için yaptığı kelime oyunları dikkat çekti.

"BUGÜN SENİN DOĞUM GÜNÜN"

237 bin dolarından olan iş kadını Erzan'la yaşadıklarını anlatırken, "Olay düşündüğümden daha büyükmüş" ifadelerini kullandı. 150 bin dolarını Erzan'a götüren iş kadını Erzan'ın kendisine, "Bugün senin doğum gününmüş. Şanslı günündesin. Güzel bir fon çıktı sana" dediğini belirterek 150 bin dolar parasını 160 bin dolar alarak aldığını belirtti. Kazançtan memnun kalan iş kadını 'Nasıl böyle bir şey olabiliyor?' diyerek Erzan'dan detay istedi.

"KULAĞA HOŞ GELİYOR"

Erzan ise güveni kazanmaya çalıştığı kadına bankada fonlar olduğunu bu fonların arttıkça sisteme dahil edilen paraların da arttığını belirtti. İş kadını 'kulağa hoş geliyor' dediği fona daha sonra kazandığı 160 bin doların tamamını yatırdı. İlerleyen süreçte parasının 480 bin dolar olduğunu öğrenen kadın bu hızlı yükselişten şüphelendi. Ancak Erzan yeni bir fonun daha geldiğini ve elinde başka parası varsa onu da yatırmasını istedi. Şüphelen iş kadını bu kez 160 bin dolar parasını çekti fakat Erzan kadının peşini bırakmadı.

ŞÜPHELENDİ AMA 237 BİN DOLAR YATIRDI

Bir kez daha kadını arayan Erzan yüksek getiri için yine para istedi. İş kadını şüphelense de 237 bin dolarını verdi. Bu süre zarfında legal iş yaptığını vurgulayan Erzan, "Futbolcuların parasını işletiyorum. Onlar kazandıkça biz de kazanıyoruz." ifadelerini kullandı.

"BİRİMİZDEN ALDIĞI PARAYI DİĞERİNE VERİYORMUŞ"

Ekimde başlayan süreç için Erzan, Ocak ayında sürecin biteceğini söyleyerek parayı teslim edeceğini belirtti. İş kadını ise kasımda para isteyip alamayınca dolandırıldığını anladı. Erzan iş kadını sürekli başka bahanelerle ileri bir tarihe attı.

Bu süre zarfından herkesin Erzan'a para verdiğini belirten kadın, "Birimizden aldığı parayı diğerine veriyormuş. O dönem bu hiç aklımıza gelmedi" dedi.







