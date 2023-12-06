Erzan'ın sistemini en iyi anlatan olay! Kısa sürede 300 bin lira kazandı, daha çok kazanmak isteyince milyonlarından oldu

Arda Turan, Emre Belözoğlu, Selçuk İnan, Emre Çolak, Ayhan Akman gibi isimlerden para alıp kısa sürede kar vaadeden eski banka müdürü Seçil Erzan, kabarık sabıkasına bir yenisini daha ekledi. Futbolcularla birlike iş insanlarını da dolandıran Erzan'ın 'kurbanları'na aynı oyunu oynaması dikkatlerden kaçmadı.

MAĞAZASINDA TANIŞTI

İş insanı Zehra Nur Karaca, bankacı Seçil Erzan ile kendi mağazasında tanıştı. Sohbetin koyulaşmasıyla bir ev alacağını açıklayan Karaca'ya Erzan'dan 'bizim bankamızda bir fon var daha yüksek getirisi var' teklifi geldi. Evi yatırım için alacağı için bu yatırıma yönelmesine isteyen Erzan, Karaca'yı kandırmak için 'Buradan aldığın parayla Göktürk'ten ev alırsın. Komşu oluruz." sözleriyle etkiledi.

VERDİ ALDI, VERDİ ALDI, VERDİ ALAMADI

İkili arasında başlayan bu muhabettin ardından Karaca, Erzan'a 600 bin lira teslim etti. Kısa süre geçmeden Erzan'dan 900 bin lira alan Karaca kazancı karşısında şaşırdı. 15 günde 300 bin lira kazanmış oldu. Karaca'yı ağına düşüren Erzan paranın kokusunu aldığı için kısa süre sonra bir kez daha aradı ve bir fon daha olduğunu söyledi. Bu kez Karaca 1,5 milyon lira verdi. Ve yine çok süre geçmeden 2,5 milyon lira almış oldu.

KAZAN BU KEZ DOĞURMADI

İş insanı Karaca bu gelirler karşısında şaşırsa da kısa sürede para kazandığı için mutlu da olmuştu. Ancak hikaye hep aynı şekilde devam etmedi. Güven konusunu aşan ikili arasında bu kez daha büyük bir alışveriş oldu. Daha çok para isteyen Erzan, Karaca'yı bir kez daha aradı. Artık etrafından da para alan Karaca Erzan'a 6 milyon verdi. Bu rakamın karşısında alacağını sandığı tutar ise 12 milyondu. Ancak artık sistem buna izin vermedi ve Karaca kaybettiği paralarla kaldı.

Israrlı telefonlarla Erzan'ı arayan iş insanı, oyalandığını fark edinde dolandırıldığını da anlamış oldu.





