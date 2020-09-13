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Erzincan’da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı (Hangi saatlerde yasak?)

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.09.2020 12:00 | Son Güncelleme

Erzincan’da yeni tip korona virüs (Covid-19) tedbirleri kapsamında 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanların 11.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları yasaklandı.

Erzincan’da 65 yaş ve üstü vatandaşlar için sokağa çıkma yasağı (Hangi saatlerde yasak?)

Erzincan Valisi Mehmet Makas başkanlığında toplanan İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, il genelinde salgını önlemek amacıyla başta fiziki mesafe kuralı olmak üzere tedbirlere yeterince uyulmamasının hastalığın yayılım hızını artırması ve toplum sağlığını riske atması nedeniyle çeşitli kararlar aldı.

11.00-18.00 ARASI YASAK KARARI

Bu kapsamda 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların 11.00-18.00 saatleri arasında sokağa çıkmaları yasaklandı.

65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunan vatandaşların pazar yerleri, alışveriş merkezleri, kulüp ve dernek binaları, lokallere girişlerine, cenaze törenleri, düğün ve nikah merasimlerine katılmalarına izin verilmeyecek. İl Umumi Hıfzıssıhha Kurulunca alınan diğer kararlar ise şöyle:

“Alışveriş merkezleri, pansiyon ve otellerin girişlerinde HES kodu sorgulaması yapılarak, durumu uygun olmayanların girişlerine müsaade edilmemesi ve kolluk kuvvetlerine bildirilerek gerekli tedbirlerin alınması. Alınan kararlara uymayanlara idari para cezası verilecek. Aykırılığın durumuna göre kanunun ilgili maddeleri gereğince işlem yapılması konusu suç teşkil eden davranışlara ilişkin TCK’nin 195. maddesi kapsamında gerekli adli işlemlerin başlatılması.”

Erzincan’da 65 yaş ve üzeri ile kronik rahatsızlığı bulunanlara günde 7 saat sokağa çıkma yasağı

(İHA)

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