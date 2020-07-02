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Erzincan’da felaketin eşiğinden dönüldü: 2 ev ve 4 ahırı yıkıldı, vatandaşlar canını zor kurtardı

GÜNCEL HABERLERİ  | 02.07.2020 20:56 | Son Güncelleme

Erzincan’ın Üzümlü ilçesine bağlı Günebakan Köyü'nde felaketin eşiğinden dönüldü. Dağdan kopan büyük kütle ve sel suları nedeniyle 2 ev ve 4 ahır yıkıldı, vatandaşlar canını zor kurtarırken binlerce koyun tahliye edildi.

Erzincan’da felaketin eşiğinden dönüldü: 2 ev ve 4 ahırı yıkıldı, vatandaşlar canını zor kurtardı

Olay, akşam saatlerinde Günebakan Köyü'nde meydana geldi. Alınan bilgiye göre, Keşiş Dağı'nda yağan sağanak sel ve heyelana neden oldu. Dağdan kopan tonlarca ağırlığındaki yığın köyün üst tarafına kadar ulaşarak ev ve ahırların yıkılmasına neden oldu.

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2 ev ve 4 ahırın yıkıldığı afette binlerce koyun sürüsü ahırlardan tahliye edilerek olay yerinden uzaklaştırıldı.

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Öte yandan yaşanan afetin ardından köye çok sayıda ekip sevk edildi. Erzincan Valisi Mehmet Makas’ta incelemelerde bulunmak üzere köye hareket etti. (İHA)

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