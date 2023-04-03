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  4. Erzincan'da iki kadının midesinden 693,3 gram Afyon sakızı çıktı

Erzincan'da iki kadının midesinden 693,3 gram Afyon sakızı çıktı

03.04.2023 13:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzincan'da yol uygulamasında durdurulan yolcu otobüsünde İran uyruklu 2 kadının midesinden toplam 95 parça halinde, 693,3 gram Afyon sakızı çıktı.

Erzincan'da iki kadının midesinden 693,3 gram Afyon sakızı çıktı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ve KOM Şube ekipleri tarafından 28 Mart'ta yapılan yol uygulamasında, İran plakalı yolcu otobüsündeki Samıra T. (27), Khadıjeh S. (31) ve Raheleh Y. (32) adlı kadınlar ile Allahnıaz S. (19) isimli erkek şüpheli gözaltına alındı.

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Savcılıktan alınan kararla götürüldükleri hastanede yapılan tomografi çekiminde, Khadıjeh S.'nin mide ve bağırsak bölümünde 31 parça halinde yaklaşık ağırlığı 252,52 gram ile Samıra T.'nin de 64 parça halinde 440,78 gram olmak üzere toplam 95 parça halinde 693,3 gram Afyon sakızı ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki sorgularının ardından 'Uyuşturucu madde ticareti yapmak' suçundan adliyeye sevk edildi. Allahnıaz S. adli kontrol şartıyla serbest kalırken; Khadıjeh S., Samıra T. ve Raheleh Y. tutuklandı.

Kaynak: DHA

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Anahtar Kelimeler:
İran uyuşturucu

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