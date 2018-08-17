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Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.08.2018 15:48 | Son Güncelleme

Erzincan'ın Tercan Kaymakamlığı'nda, müftülükçe düzenlenen toplantıda çıkan silahlı kavgada 2 kişi öldü, 5 kişi yaralandı.

Erzincan'da müftülüğün düzenlediği toplantıda silahlı kavga! Ölü ve yaralılar var

Erzincan'ın Tercan İlçesi'nde Müftülüğün aylık olağan toplantısı sırasında içeri giren müftülük çalışanı bir kişinin silahıyla rastgele ateş açması sonucu bir imam ile bir vaiz hayatını kaybetti, 4 imam yaralandı. İHA ise, yaralılardan ikisinin daha hastanede hayatını kaybettiğini duyurdu.
Erzincan'ın Tercan ilçesinde, Kaymakamlık binasında imamların aylık olağan toplantısının sürdüğü sırada toplantı salonuna dalan Müftülük personeli Fatih A., elindeki tabancayla dehşet saçtı. Rastgele salondakilere de ateş açan kişinin kurşunlarına hedef olan imamlardan Rasim Kılıç ve vaiz Ersin Kağan öldü, 4 imam da yaralandı. Yaralı imamlar hastaneye kaldırılırken, saldırgan Fatih A. kaçtı. Polis, kaçan saldırganı arıyor.

"TOPLANTI SIRASINDA YAŞANDI"

Erzincan Vali Vekili Dede Musa Baştürk, olayın Tercan ilçesinde kaymakamlık binasındaki toplantı salonunda müftülüğün her ay yaptığı toplantı sırasında yaşandığını söyledi. Baştürk, "Toplantı sırasında müftülük personeli olan ve psikolojik sorunları bulunan bir zanlının toplantı salonuna girip ateş açması sonucu 2 kişi öldü, yaralılar da var." dedi.

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Anahtar Kelimeler:
Erzincan müftülük

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Okuyucu Yorumları 63 yorum
paylaşılamayan bir rant var ,dudak uçuklatır.
@ktekirdagli_1963 BUNLARIN VERACEGİ VAAZDAN NE OLACAK.. CAMİDE VAAZ DİNLEYENİN AKLI YOK..BUNLARIN ZEKA VE BİLGİ DUZEYİ NE Kİ BANA AKIL VERECEK...
Türkiyemizde torpilin en cok oldugu kurum inanın Diyanettir...sözde hepsi cennetlik Allah kulları sonuç ortada
Allah iftira atanı attığı iftiraya uğratsın.
@ktekirdagli_1963 dikkat imamlar silahlanmış???HAYIRDIR????
MAŞALLAH ÜLKEDE İMAMLAR BU HALDEYSE NORMAL İNSANLARIN BU KADAR CANİ OLMASINA ŞAŞMAMAK LAZIM.
İmam olmak, insanın hırslarına gem vuracağı anlamına gelmiyor malesef. Şu Cuma gününde bildiğim bilmediğim tüm şerlerden Allah (c.c) sığınırım.
@efsunlu.anahtar OHA..NE ANLAMA GELİYOR..AMA HAKLISIN ANLAMSIZ BİŞEY
ülkenin durumu bu
Siz de mi brutusler.. toplum iyice zivanadan cikti..
milletin papazı ülke ekonomisini yerle bir etti , bizim imamlar birbirini telef etti
İmamlar da silahlanmış. Sonumuz hayrola inşallah.
HAYIRDIR HOCALAR...NEYI PAYLAŞAMADINIZ...UTANMAZLAR....BU DURUMU CEMMATE NASIL AÇIKLAYACAKSINIZ..
Bİ SİZ EKSİKTİNİZ
İmam gaz çıkarırsa cemaat .....
yeni mafyalarımız hayırlı olsun
bunlar sözde insanlara örnek olacak insanlar maşallah bitmişiz
hayret bişeyya neyi paylaşamadılar acaba?
imama ve cemaatların dini imaminı paradır
işin içine çıkarlar girdimi ne din kalır nede namus böyle din adamları birbirini keser doğrar
Din adamlarını rançılardan seçersen olan bu olur. Her zaman derim bunların ardında namaz kılınmaz. En azından çok büyük çoğunluğunun.
tercaaaan terörist ve pislik yuvası !! erzincanın en utanç verici ilçesi !!!
ülkenin geldiği son nokta. Şimdi bunlar müslüman olabilir mi? Boşuna demiyoruz bunlar diyanetin paralı uşakları. İmamı, müezzini hepsi mafya. Bunların arkasında namaz kılmak şirktir.
sağ duyu lütfen :)
La imam Allahın adamı sende silah ne arıyor İMAMDA silah varsa gerisini düşünemiyorum.
Oo imam mafyası da karışmış baksana utanmaz herifler bu toplum sizden ne fayda gördü ki bundan sonra görsün
İmam böyle yaparsa Cemaat ne Yapar...? Bunlar "ÇIKAR" cı Memurlar bu olaylar ALLAH ve İslam için değildir.
ülkeye bak..
be hep söyledim diyanet personelinin hala %90 feto cü imamların çoğunğu bunun içinde eğer 15 temmuz tutsaydı imamların %90 sabah sala verip feto köpeğini mehdi zuhur etti diye camilerden duyuracaklardı ben imamların namazlardan sonra yaptıkları sessiz duaya katılmıyorum bunların neye dua ettikleri belli değil kendi duamı kendim yapıyorum Şimdi soralım din adamının belinde ve üstelik görev anında elinde belinde silahın ne işi varBenm yazılarımı okuyan çok kişi akp olduğumu bilir ancan Resimiz bunları çok şımarrtı TS li bir imam var her maçta ana avrat küfür ediyor sonra camiye namaza gidi
parada anlaşamamışlardır din ticareti ülkede en kolay ve çok para kazanma yolu
Tarikat savaşı mı? Kurbanlık ve kurban derisi savaşı mı? Bu fragman olsa gerek, film yeni başlıyor desenize...
al iste din adami diye ortada gezen sarlatanlar. firavun sihirbazlari sizi. yiyin birbirinizi
cami altlarındaki otopark ve kiralık dükkanların rant paylaşımı çıkarsa şaşırırmıyız?
BU DİN BAŞIMIZI BELAYA SOKMAK İÇİNMİ GELDİ YOKSA BELADAN KURTARMAK İÇİNMİ GELDİ.
Camilerde toplanan paralarla ilgili bir durum sanirim ..ortada buyuk yolsuzluk var ...
rant büyük kavga normal
hacı hoca varsa işin içinde hile hurda çoktur ondan olmuştur
Bu ne ya neoluyor bu insanlara Diyanet İşleri Başkanlığındada bir huzursuzluk var bu kurumda görevli olarak 20 kez hacca giden var ve hepsindede ücret alarak Allahb islah etsin
RANT KAVGASIDIR..DİYANETİN YÜZ BİNLERCE ÇALIŞANININ BU ÜLKEYE BİR HEMŞİRE KADAR FAYDASI YOK..
şirk dininin hüküm sürdüğü topraklarda her türlü pislik oluşur. kurana dönmek ümidiyle..
işte diyanet
sevgili diyanet yetkilikeri bu adamkarda silahin ne isi var bunkar din girevlisimi.mafya babakarimi masallah
Şimdi bu ne... personelde silahın ne işi var.
HE HEEEEEE...TAMMM DAA KENDİLERİNE YAKIŞANI YAPMIŞLARRR..AFERİNN...?!!...
arkadaşlar siz haberi okumadan başlığa göre yorum yapıyorsunuz bir müftülük çalışanı toplantı esnasında salona girip rasgele ateş açıyor imamları neden karalıyorsunuz.
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