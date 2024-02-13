Erzincan'daki maden faciasıyla ilgili Fahrettin Altun'dan vatandaşlara çağrı! 'İtibar etmeyin'

Erzincan'da maden ocağında meydana gelen toprak kayması ile ilgili olarak Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun bir açıklama yaptı. "Tüm kurum ve kuruluşlarımız tam koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir" diyen Altun vatandaşların teyit edilmemiş sosyal medyadaki içeriklere itibar etmemesini istedi.

Fahrettin Altun sosyal medyadan yaptığı paylaşımda şunları ifade etti:



"Erzincan'ın İliç ilçesinde altın madeninin bulunduğu geniş bir alanda meydana gelen toprak kaymasından etkilenen madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılması için tüm kurum ve kuruluşlarımız tam koordinasyon halinde çalışmalarını sürdürmektedir.

"HADİSE BÜTÜN BOYUTLARIYLA SORUŞTURULMAKTADIR"

Sayın Cumhurbaşkanımız, madenci kardeşlerimizin kurtarılması ve bu elim olayın aydınlatılması için yapılan çalışmaları yakından takip etmektedir. Hadise bütün boyutlarıyla soruşturulmaktadır.

Madenci kardeşlerimizin sağ salim kurtarılmasını diliyoruz.

VATANDAŞLARA ÇAĞRI

Vatandaşlarımızın resmî kanallar yoluyla teyit edilmemiş ve doğruluğundan emin olunmayan sosyal medya içeriklerine itibar etmemesi, doğru bilgi için resmî kanalları takip etmesi önem arz etmektedir.

Allah ülkemizi tüm kazalardan muhafaza eylesin. Geçmiş olsun."