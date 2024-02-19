Erzincan'daki maden faciasıyla ilgili yeni gelişme! Bakan Bayraktar: 'Sahada arama faaliyetlerini durdurduk'

Erzincan'da maden sahasında meydana gelen toprak kaymasıyla ilgili İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar açıklama yaptı. Bakan Bayraktar "Yığının kaymamış bölgelerinde ciddi hareketlilik var. Bu risklerden dolayı sahada arama faaliyetlerini durdurmuş durumdayız" dedi.

"ARAMA FAALİYETLERİ DURDU"

Bakan Bayraktar'ın açıklamaları şöyle:

"Geçtiğimiz günlerde ifade ettiğimiz heyelan riski biraz daha yoğunlaştı. Yığının kaymamış bölgelerinde ciddi hareketlilik var. Bu risklerden dolayı sahada arama faaliyetlerini durdurmuş durumdayız. Toprağın kaldırılması ve istifleneceği alanlar üzerinde çalışıyoruz. Bunla ilgili birkaç alan var. Çevre Bakanlığı ile çalışıyoruz. Lokasyonu kısa sürede belirleyip toprağın oraya aktırılmasını sağlayacağız. Soruşturma devam ediyor. Adli ve idari yönden soruşturmalar devam ediyor."

"KÜTLENİN STABİL OLMADIĞINI GÖRÜNCE ARAMA FAALİYETİNİ DURDURDUK"

Bakan Yerlikaya yaptığı açıklamada şu ifadeleri kullandı:

"İçişleri Bakanlığı ve AFAD olarak 9 canımız için çalışıyoruz. Planımız var. Burada kayan kütleden drone radarla beraber çalışmalarımız devam ediyor. Tüm arama kurtarma çalışmalarında olmazsa olmaz önceliğimiz var. Arama kurtarmadaki insanlarımızın can güvenliği. Bu çalışmayı yapan 1 arkadaşımızın bile canına helal gelmesin diye sürekli ölçümler yapılıyor. Bir alarm sistemi de var. Kaymayan ama kayma ihtimali olursa diye bir uyarı mekanizması var. Mangan ocağı ile ilgili ilk anından itibaren orada duranın kütlenin stabil olmadığını görünce arama faaliyetini durdurduk. Bir kısmının stabil olmadığını gördük. Önce güvenlik ilkesi ile çalışmalarımıza devam ediyoruz. İlk günden itibaren hep olumlu haber vermek gayretindeyiz. Ama böyle bir gerçek var. Stabil bir alan olsa her gün kaç araç naklettiğimizle ilgili haber veririz ve toplam kütleyi ne kadar sürede aktarabileceğimizi söyleyebilirdik. Mangan'daki arama faaliyeti maalesef durdurduk. Çevre Şehircilik Bakanımız Mehmet Özhaseki, Tarım ve Orman Bakanımız ve Çalışma Bakanımız buraya gelecekler."





