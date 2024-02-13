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Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül bölgeden paylaştı! Sesi titreyen Sarıgül: 'Bu toprak benim canlarımı versin'

Recep Demircan Recep Demircan Mynet Gece Yayın Sorumlusu
13.02.2024 19:46 | Son Güncelleme:
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Erzincan'da bir maden ocağında meydana gelen toprak kaymasında 9 işçiden haber alınamıyor. Kurtarma çalışmaları başlarken, CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül bölgeden video paylaştı. Sesi titreyen Sarıgül, "Bu toprak benim canlarımı versin" dedi.

Erzincan milletvekili Mustafa Sarıgül bölgeden paylaştı! Sesi titreyen Sarıgül: 'Bu toprak benim canlarımı versin'

Erzincan'da bugün bir maden ocağın toprak kayması yaşandı. Gelen ilk bilgilere göre 9 işçinin toprak altında kaldığı belirtildi. 9 ilden ekiplerin sevk edildiği aktarılırken, 9 işçinin kurtarılması için çalışmalara başlandı.

SESİ TİTREYEREK KONUŞTU: 'BU TOPRAK BENİM CANLARIMI VERSİN'

CHP Erzincan Milletvekili Mustafa Sarıgül, olayın gerçekleşmesi sonrasında bölgeye gitti. Bölgeden bir video paylaşan Sarıgül, sesi titreyerek "Bu toprak benim canlarımı versin" dedi.

Sarıgül videosunda şunları ifade etti:

"Olay yerindeyim. Allah'ım, Yarabbim... İnşallah bu toprak benim canlarımı versin. Şu anda olay yerindeyim. Burada neler çektiğimizi bilemezsiniz. Allah'ım bugünleri bir daha göstermesin. İnşallah göçük altındaki canlara bir önce ulaşırız."

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