HABER

Erzincan'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

GÜNCEL HABERLERİ  | 16.02.2019 19:50 | Son Güncelleme

Erzincan'da 21 düzensiz göçmen yakalandı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da yasa dışı yollardan yurda giren 21 düzensiz göçmen yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi ekipleri, ülke genelinde gerçekleştirilen "Huzur Uygulaması" kapsamında Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde yaptıkları kontrollerde yabancı uyruklu grupla karşılaştı.

Kimlik kontrolü ve inceleme sonucu yurda yasa dışı yollardan girdikleri anlaşılan 19'u Afganistan ve 2'si Pakistan uyruklu 21 kişi yakalandı.

Yabancılar Bürosu ekiplerinin kontrolünün ardından Emniyet Müdürlüğüne götürülen düzensiz göçmenler, İl Göç İdaresine teslim edilecek.

PARTNERO dünyanın en çekici pilotuO dünyanın en çekici pilotu
İran'daki saldırıda hayatını kaybeden 27 asker için törenİran'daki saldırıda hayatını kaybeden 27 asker için tören
Eğitim çalışanları ve sivil memurlardan basın açıklamasıEğitim çalışanları ve sivil memurlardan basın açıklaması
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
düzensiz göçmen Erzincan huzur uygulaması yakalandı

En Çok Okunan Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan önemli açıklamalar

İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

İzmir'deki binaların görüntüsü şoke ediyor!

Dünyaca devinin genç yıldızı kansere yakalandı

Dünyaca devinin genç yıldızı kansere yakalandı

Ünlü şarkıcıyla yeni evlenen seksi modelden şaşırtan itiraf

Ünlü şarkıcıyla yeni evlenen seksi modelden şaşırtan itiraf

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

İstanbul'da 4 katlı bina çöktü! Çok sayıda ekip sevk edildi

Derin çatlaklar oluştu, binalar tahliye ediliyor

Derin çatlaklar oluştu, binalar tahliye ediliyor

İlginizi Çekebilir

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Bu yıl en romantik hediyeler Amazon Türkiye Sevgililer günü rehberinde

Metris cezaevinde hareketlilik!

Metris cezaevinde hareketlilik!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Artık o an geldiyse bu sevgililer günü tam zamanı!

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Fatih Portakal'dan sert yorum! İstifalara tepki gösterdi

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Süleyman Soylu'dan çok sert sözler! 'Yürütürsek adam değiliz' demişti

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
Diğer Haberler
Bakan Akar'dan 'güvenli bölge' açıklaması: Emniyeti Türkiye sağlamalı

Bakan Akar flaş 'güvenli bölge' açıklaması

Adapazarı'nda 56 gündür kayıp yaşlı adamın nehirde cesedi bulundu

Alzheimer hastası adam 56 gündür kayıptı! Acı gerçek bugün ortaya çıktı!

Diyanet İşleri Başkanı Erbaş: Sigaranın haram olduğunu milletimize anlatmalıyız

Diyanet: Sigara haramdır

Akın akın gittiler! Kop Dağı'nda renkli görüntüler

Akın akın gittiler! Kop Dağı'nda renkli görüntüler

Sakarya'da bir kişi, TIR'dan yuvarlanan tomruğun altında kalarak öldü

Ekmek parası peşinde korkunç ölüm!

Ünlü sanatçı Ozan Arif Samsun'da son yolculuğuna uğurlandı

Ünlü sanatçı Ozan Arif son yolculuğuna uğurlandı

İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.