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Erzincan'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

GÜNCEL HABERLERİ  | 03.10.2019 14:16 | Son Güncelleme

Erzincan'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 6 yaralı

ERZİNCAN (AA) - Erzincan'da minibüs ile otomobilin çarpışması sonucu 6 kişi yaralandı.

Ayhan Alparslan idaresindeki 25 DB 622 plakalı minibüs, aynı yönde seyreden Arif Kurt'un kullandığı 69 AG 404 plakalı otomobile, Erzincan-Sivas kara yolundaki Polis Okulu Kavşağı'nda dönüş yapmak istediği sırada yandan çarptı.

Otomobil sürücüsü Arif ve eşi Kamile Kurt ile Erzurum Orman Bölge Müdürlüğüne ait olduğu öğrenilen minibüste bulunan orman mühendisleri Yaprak Tuğba Solak, İlge Çağın Tan, Seval Salihoğlu ve Nilgün Akçay yaralandı.

112 Acil Servis ekiplerince Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Mengücek Gazi Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılan yaralıların hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.

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6 yaralı Erzincan Kavşak Kaza Orman Bölge Müdürlüğü orman mühendisi polis trafik kazası

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