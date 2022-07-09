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ERZURUM BAYRAM NAMAZI SAATİ: Erzurum Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 9 Temmuz 2022 Cumartesi

09.07.2022 04:22 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum bayram namazı saati, Kurban Bayramı sebebiyle binlerce vatandaşın merak ettiği konular arasında yer alıyor. Erzurum'da yaşayan vatandaşlar tarafından, 'Erzurum'da bayram namazı saat kaçta kılınacak?' sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bayram namazı saatleriyle birlikte belli oldu. Peki, Erzurum'da bayram namazı saat kaçta? İşte 2022 Diyanet'e göre Erzurum bayram namazı saati...

ERZURUM BAYRAM NAMAZI SAATİ: Erzurum Kurban Bayramı namazı saat kaçta? 9 Temmuz 2022 Cumartesi

Erzurum'da bayram namazının saat kaçta kılınacağı merak konusu oldu. Birçok farklı şehirde yaşayan vatandaşlar, Kurban Bayramı öncesinde oturdukları illerin bayram namazı saatlerini internet üzerinden araştırıyor. Erzurum'da yaşayan vatandaşlar ise, 'Erzurum'da bayram namazı saat kaçta? Kurban Bayramı namazı Erzurum'da saat kaçta kılınacak?' sorusuna yanıt arıyor. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan namaz saatleri sonrasında, Erzurum bayram namazı saati belli oldu. İşte detaylar.

ERZURUM'DA BAYRAM NAMAZI SAAT KAÇTA?

Erzurum'da bayram namazı saati, bu şehirde ikamet eden vatandaşların gündeminde yer almaya başladı. Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan il il Kurban Bayramı namazı saatleri sonrasında Erzurum'da bayram namazının saat kaçta kılınacağı belli oldu.

Buna göre; Erzurum'da 9 Temmuz Cumartesi sabahı saat 05.29'da bayram namazı cemaatle birlikte kılınacak.

BAYRAM NAMAZI KAÇ REKAT?

Kurban Bayramı sebebiyle bayram namazı kılacak olan birçok kişi, bayram namazının rekat sayısını öğrenmek istiyor. Bayram namazı 2 rekatlık bir namazdır ve cemaatle birlikte kılınır.

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