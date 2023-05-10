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Erzurum’da İmamoğlu'nun konuşması sırasında yaşanan 'taşlı saldırı' olayında 9 kişi daha serbest

10.05.2023 10:58 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ekrem İmamoğlu'nun Erzurum’daki konuşması sırasında çıkan olaylarla ilgili son olarak yapılan soruşturmalar kapsamında gözaltına alınan 9 kişinin daha serbest kaldığı öğrenildi. Daha önce gözaltına alınan 15 kişi de serbest kalmıştı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun Erzurum’daki konuşması sırasında çıkan olaylara ilişkin gözaltına alınıp adliyeye sevk edilen 9 şüpheli, 8’i adli kontrol şartıyla olmak üzere serbest bırakıldı.

İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun 7 Mayıs akşamı Erzurum Kent Meydanı’nda yaptığı konuşması sırasında kalabalık bir grup tarafından taşlı saldırı yapıldı. Çıkan olaylarda İmamoğlu’nun içinde bulunduğu otobüsün camları kırıldı, 17 kişi de atılan taş ve pet şişelerin isabet etmesi sonucu yaralandı. Bir gün sonra İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kamera kayıtlarını inceleyip,16 kişiyi tespit etti. Şüphelilerden 15’i gözaltına alındı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 1’i savcılık ifadesinin ardından, diğerleri ise çıkarıldıkları mahkemece adli kontrolle serbest bırakıldı.

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9 ŞÜPHELİ DAHA

Erzurum Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar kapsamında kamera kayıtları sonrası olayla ilgili 9 şüpheli daha tespit edildi. Polis, dün de 9 şüpheliyi yakalayarak gözaltına aldı. Adliyeye çıkarılan 9 şüpheliden 1'i savcılık sonrası, 8'i de adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Olaya karıştığı tespit edilen 1 kişinin yakalanması için de çalışmalar sürüyor.


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Ekrem İmamoğlu Gözaltı Erzurum saldırı taş

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