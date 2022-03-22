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Erzurum'da intihar notu bırakıp kayıplara karışan Furkan'dan 5 gündür haber yok

22.03.2022 16:29 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum'da intihar notu bırakarak kayıplara karışan 22 yaşındaki Furkan'dan 5 gündür haber alınamıyor. 5 gündür süren arama çalışmalarında tüm kıyı şeridi baştan başa araştırılırken Furkan P.’ye dair henüz bir ize rastlanamadı, aracı park halinde bulundu.

Erzurum'da intihar notu bırakıp kayıplara karışan Furkan'dan 5 gündür haber yok

Edinilen bilgilere göre Erzurum’un Şükrüpaşa ilçesinde yaşayan Furkan P. isimli şahıs 18 Mart Cuma günü arkadaşına intihar edeceğine yönelik mesaj atarak ikametgahından ayrıldı.

ARACIYLA EN SON UZUNDERE İLÇESİNE GİRİŞ YAPMIŞ

Ailenin ihbarı üzerine Furkan P.’nin aracının Plaka Tanıma Sistemi (PTS) kontrolünde aracın son olarak Uzundere ilçesine giriş yaptığı tespit edildi. Bunun üzerine Jandarma tarafından yapılan incelemeler sonucu araç Pirinkayalar Geçidi Cam Teras önünde park halinde bulundu.

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Bunun üzerine AFAD ve Jandarma Su Altı Timleri Tortum Gölü içerisinde arama çalışmalarını başlattı. 5 gündür süren arama çalışmalarında tüm kıyı şeridi baştan başa araştırılırken Furkan P.’ye dair henüz bir ize rastlanamadı.

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(İHA)


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İntihar Erzurum
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