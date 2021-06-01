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Erzurum'da kuraklık hat safhada! Göller bir bir kuruyor, sular azalıyor

01.06.2021 09:48 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bu yıl kuraklıkla baş başa kalan Erzurum’da Haziran ayının ilk gününde kentte bulunan sulak alanların bir bir kurumaya yüz tutması dikkat çekiyor. Özellikle yayladaki hayvanların su ihtiyacının giderildiği göletlerin çekilmeye başlaması ve kurumaya ramak kalan görüntüleri yöre halkını düşündürüyor.

Son 50 yılın en kurak yaz mevsiminin yaşandığı Erzurum’da beklenen kuraklık kendini göstermeye başladı. Öyle ki yaylalarda yaz mevsimini geçiren küçükbaş ve büyükbaş hayvanların su ihtiyacını giderdiği doğal göletler kuruma seviyesine geldi.

KURUMAYA YÜZ TUTTU

Erzurum-Pasinler karayolu üzerinde bulunan Nene Hatun Göleti her yıl bu mevsimde göçmen kuşların durağı olurken bu yıl çekilen suyu ve kurumaya yüz tutmuş görüntüsüyle dikkat çekiyor.

Gölete su ihtiyaçlarını gidermek için gelen hayvanlar ise bellerine kadar bataklığa girip su içmeye çalışıyorlar. Daha önceki yıllarda örneğinin görülmediği şekilde kurumaya yüz tutan Nene Hatun Gölü hayvan sahiplerini düşündürüyor. Su kaynaklarının birer birer kuruduğu Erzurum’da doğal göllerin de kurumaya başlaması yöre halkına zor günler yaşatıyor.

VATANDAŞLAR ŞAŞKINA DÖNDÜ

Geçtiğimiz ay gölün dolu olduğunu ifade eden vatandaşlar gördükleri tablo karşısında şaşkınlıklarını gizleyemezken, Erzurum’da uzun yıllar metrekareye düşen yağış miktarı 56 kilogram olan nisan ayında bu yıl 12 kilogram yağış düştü. Ortalama 72 kilogram olan mayıs ayında ise bu yıl sadece 10 kilogram yağış gerçekleşti.

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(İHA)

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