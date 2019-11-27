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Erzurum'da platonik aşk yaşadığı genç kızı defalarca bıçakladı

YAŞAM HABERLERİ  | 27.11.2019 10:07 | Son Güncelleme

Erzurum’da platonik aşk yaşadığı genç kızı defalarca bıçaklayarak dehşeti yaşatan sanığın serbest kalma ihtimali genç kızı korkutuyor. Yarın görülecek dava öncesi Canısı T., 5 sayfalık not yazarak sosyal medyadan yardım istedi.

Olay 13 Ekim 2018'de Erzurum'un Aziziye ilçesi Dadaşkent mahallesinde özel bir markette meydana gelmişti. Murat Y. isimli şahıs çalıştığı marketteki iş arkadaşı Canısı T.ye arkadaşlık teklif etti. İddiaya göre genç kıza cep telefonundan mesajlar göndermeye başladı. Murat Y., markette de genç kızı rahatsız edince market müdürü tarafından önce işten uzaklaştırıldı, ardından işten çıkarıldı. Olay günü markete bıçakla gelen Murat Yıldırım, manav reyonu önünde bekleyen Canısı T.'ye saldırdı. Genç kızı bıçaklamaya başlayan Yıldırım, kaçmaması için Canısı T.'yi kolundan tuttu. Genç kız sol göğsü ve sırtından olmak üzere üç bıçak darbesi aldı. Yaşanan saldırıda market çalışanları, Murat Y.'ı etkisiz hale getirip elindeki bıçağı aldı.

GENÇ KIZ, SOSYAL MEDYADAN MESAJ YAYIMLAYARAK DESTEK İSTEDİ

Murat Y. hakkında Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından hazırlanan rapora yer verildi. Raporda, sanığın cezai ehliyetinin bulunduğu ancak tam olmadığı yer aldı. Bunun üzerine Canısı T. şahsın serbest kalmasından korktuğu için sosyal medyadan kampanya başlatarak destek istedi. Yarın Erzurum Adliyesinde görülecek olan davada sanığın serbest kalmasından korkan Canısı T. geçtiğimiz günlerde 5 sayfalık bir yazı yayımladı.

SANIĞIN AİLESİNDEN GENÇ KIZIN AİLESİNİ ŞOKE EDEN TELEFON

Canısı T. yayımladığı yazıda olay günü Murat Y.’nin ailesinin kendi ailesini arayarak “ Senin kızın yüzünden benim oğlum ceza çekemez parası neyse verelim” dediklerini iddia etti.

Murat Y.’nin serbest kalması halinde kendisinin şehrini ve ismini değiştirmek zorunda kalacağını ifade eden Canısı T. yazısının son kısmında “ Ben adımı çok seviyorum değiştirmek istemiyorum. Ben Erzurum'u çok seviyorum gitmek istemiyorum” dedi.

Canısı T.’nin yayımladığı mesajın ardından sosyal medyadan destek ise çığ gibi büyüdü. Birçok sosyal medya kullanıcısı “Perşembe günü Erzurum Adliyesinde olacağız” diyerek genç kıza destek vereceklerini belirtti.

(İHA)

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Erzurum Platonik Aşk bıçaklı saldırı

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