Erzurum'da platonik aşk yaşadığı genç kızı defalarca bıçakladı

Olay 13 Ekim 2018'de Erzurum'un Aziziye ilçesi Dadaşkent mahallesinde özel bir markette meydana gelmişti. Murat Y. isimli şahıs çalıştığı marketteki iş arkadaşı Canısı T.ye arkadaşlık teklif etti. İddiaya göre genç kıza cep telefonundan mesajlar göndermeye başladı. Murat Y., markette de genç kızı rahatsız edince market müdürü tarafından önce işten uzaklaştırıldı, ardından işten çıkarıldı. Olay günü markete bıçakla gelen Murat Yıldırım, manav reyonu önünde bekleyen Canısı T.'ye saldırdı. Genç kızı bıçaklamaya başlayan Yıldırım, kaçmaması için Canısı T.'yi kolundan tuttu. Genç kız sol göğsü ve sırtından olmak üzere üç bıçak darbesi aldı. Yaşanan saldırıda market çalışanları, Murat Y.'ı etkisiz hale getirip elindeki bıçağı aldı.

GENÇ KIZ, SOSYAL MEDYADAN MESAJ YAYIMLAYARAK DESTEK İSTEDİ

Murat Y. hakkında Erzurum 1'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edilen iddianamede, Elazığ Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Hastanesi Başhekimliği tarafından hazırlanan rapora yer verildi. Raporda, sanığın cezai ehliyetinin bulunduğu ancak tam olmadığı yer aldı. Bunun üzerine Canısı T. şahsın serbest kalmasından korktuğu için sosyal medyadan kampanya başlatarak destek istedi. Yarın Erzurum Adliyesinde görülecek olan davada sanığın serbest kalmasından korkan Canısı T. geçtiğimiz günlerde 5 sayfalık bir yazı yayımladı.