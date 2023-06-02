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Erzurum'da şehir içi toplu ulaşım otobüsleri kaza yaptı! Çok sayıda yolcu yaralandı

02.06.2023 18:47 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Erzurum merkez Yakutiye ilçesinde, belediye otobüsünün özel halk otobüsüne arkadan çarptığı kazada 15 kişi yaralandı. Yaralılar, olay yerine gelen çok sayıda ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Erzurum'da şehir içi toplu ulaşım otobüsleri kaza yaptı! Çok sayıda yolcu yaralandı

Erzurum'da, iki şehir içi toplu ulaşım otobüsünün çarpışması sonucu 15 yolcu yaralandı.

Merkez Yakutiye ilçesi Şıh Köyü Caddesi'nde Yusuf Öztürk idaresindeki özel halk otobüsünün ara yoldan aniden çıkan araca çarpmamak için fren yapması sonucu, Ayhan Çiftçi yönetimindeki Erzurum Büyükşehir Belediyesine ait otobüs arkadan çarptı.

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Kazada, her iki otobüste bulunan 15 yolcu hafif yaralandı.

Yaralılar, olay yerine gelen çok sayıda ambulansla kentteki hastanelere kaldırıldı.

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Tedavi altına alınan yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

Trafik polisleri yolu çift yönlü olarak bir süre trafiğe kapatarak önlem aldı. (AA)

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Erzurum otobüs

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