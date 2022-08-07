Erzurum'daki feci kazada büyük korku yaşayan küçük Tuğçe'nin sözleri yürek burktu: "Baba, bir daha araba kullanma, yeni araba da alma"

Erzurum'da 2 otomobilin kafa kafaya çarpışmasıyla meydana gelen kazada 1 kişi öldü, 5 kişi yaralandı. Kaza, dün saat 15.30 sıralarında Aziziye ilçesi Üçköşe mevkinde yaşandı. Hasan Çiçek’in (71) kullandığı, Rize istikametinden Erzurum’a giden otomobil, karşı yönden gelen Faruk Önder (43) yönetimindeki araçla kafa kafaya çarpıştı. Kazada, Çiçek'in kullandığı araçtaki Muzaffer Çağıl (85), yaşamını yitirdi. Yaralanan Hasan Çiçek sürücü koltuğunda, diğer otomobilin şoförü Faruk Önder ile eşi Songül Önder (42), çocukları Tuğçe Önder ve Atahan Önder (2), araçlarının yanında ambulansın gelmesini bekledi.

KÜÇÜK KIZDAN BABASINA: "BİR DAHA ARABA KULLANMA, YENİ ARABA DA ALMA"

Kazada sağ ayağından hafif yaralanan baba Faruk Önder eşi ve çocuklarının yanına geldi. Annesinin yanında yol kenarına oturan ve kazada büyük bir korku yaşayan Tuğçe Önder babasına, "Baba, baba bir daha araba kullanma, yeni araba da alma" diye seslendi. Baba Önder de kızına "Tamam" dedi.

YARALILARIN SAĞLIK DURUMLARI İYİ

Kaza yerine gelen ambulansla Hasan Çiçek, Atatürk Üniversitesi Araştırma Hastanesi'ne, Önder ailesi de tedbir amaçlı Şehir Hastanesi'ne götürüldü. Yaralıların sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi. (DHA)

