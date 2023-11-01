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  4. Erzurum'daki gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor: İçinde nelerin saklı olduğu büyük bir soru işareti! Dikkat çeken 'gizli geçit' detayı

Erzurum'daki gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor: İçinde nelerin saklı olduğu büyük bir soru işareti! Dikkat çeken 'gizli geçit' detayı

01.11.2023 10:47 | Son Güncelleme:
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Cittaslow İcra Kurulu’nun "sakin şehir" ağına kabul edilen Erzurum’un Uzundere ilçe merkezine sadece 1 kilometre uzaklıkta, doğanın derinliklerinde yer alan Köptek Mağarası, gizemi ve tarihi ile dikkat çekiyor. Uzundere'de sınıf öğretmenliği yapan Hamza Çelebi, "Bu mağaradan Engüzekkapı'ya (Ağca Kale) gizli bir geçit var" diye konuştu. Mağaranın içinde nelerin saklı olduğu ve bu gizli geçidin neye hizmet ettiği de hala büyük bir soru işareti...

Erzurum'daki gizemli mağara keşfedilmeyi bekliyor: İçinde nelerin saklı olduğu büyük bir soru işareti! Dikkat çeken 'gizli geçit' detayı

Köptek Mağarası, Engüzekkapı Kalesi'ne yaklaşık 3 kilometrelik bir gizli geçitle bağlantılı olduğu iddialarıyla da ünlü, ancak mağaraya ulaşmak için kayaların oyulmasıyla yapılan yolun tahrip olması nedeniyle şu an için ulaşım imkansız halde. Bu nedenle, mağaraya dağcı ekipmanları olmadan tırmanmak son derece zor.

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Bu eski kaya mezarının duvarlarında renkli resimler bulunduğu söylenirken, hangi tarihler arasında yapıldığına dair kesin bilgilere ulaşılamamış durumda.

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DAHA FAZLA KEŞİF BEKLİYOR

Yerel halkın merakı sayesinde, Köptek Mağarası son zamanlarda inceleme ziyaretlerine sahne oldu. Ancak bölge, gizemini koruyor ve daha fazla keşif bekliyor.

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Mağaranın içinde nelerin saklı olduğu ve bu gizli geçidin neye hizmet ettiği de hala büyük bir soru işareti olarak duruyor.

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Köptek Mağarası'nın sırlarını çözmek ve bu önemli tarihi alanı daha fazla keşfetmek araştırmacılar ve maceracılar için yeni fırsatlar sunuyor. Bu gizemli mekanın daha fazla keşfedilmesi, bölgenin tarihi ve doğal zenginliklerini daha iyi anlaşılmasına yardımcı olabileceği ifade ediliyor.

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"GİZLİ BİR GEÇİT VAR"

Uzundere'de sınıf öğretmenliği yapan Hamza Çelebi, "Uzundere ilçemizde bulunan Köptek Mağarası Uzundere ilçemize yaklaşık 1 kilometre mesafededir. Yerden yüksekliği 45 metre civarındadır. İçerisinde de eski, tarihi bir resim olduğu görülmektedir. Bu mağaradan Engüzekkapı'ya (Ağca Kale) gizli bir geçit var. En alt tarafında havalandırma bölümü var. İnsanlar buradan rahat bir şekilde Ağca Kale'ye geçiş yapmışlardır" dedi.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Erzurum mağara

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