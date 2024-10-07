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Erzurum'un neyi meşhur? Erzurum'un meşhur şeyleri, yemekleri ve yerleri

Burcu Tufan Burcu Tufan
07.10.2024 12:58
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Kayak merkezleri ve tarihi yapıları ile yılın her döneminde ziyaretçi çeken Erzurum’da cami, kümbet ve müzeler incelenebilir. Şehrin yerel mutfağını keşfetmek isteyenlere cağ kebabı ve kadayıf dolması gibi tarifleri denemeleri tavsiye edilir. Bu ilden satın alınabilen seyahat hatıralarını araştıranlara ise oltu taşından yapılan tespihlere ve örme ürünlere göz atmaları söylenir.

Erzurum'un neyi meşhur? Erzurum'un meşhur şeyleri, yemekleri ve yerleri

Oltu taşı işlemeciliği ve dokumacılık faaliyetleri ile meşhur olan Erzurum’dan tespih, örme yelek, eşarp gibi hediyelikler satın alınabilir. Şehrin popüler tarifleri arasında ise kete, cağ kebabı ve ayran aşı çorbası öne çıkar. Bu destinasyondan Karnavaz dut pekmezi ve Hınız şeker fasulyesi gibi bölgeye özgü gıda ürünlerinin alınması mümkündür. Erzurum’a giden turistlerin rağbet gösterdikleri gezi durakları ise Üç Kümbetler, Tortum Şelalesi, Çobandede Köprüsü, Narman Peribacaları olarak örneklendirilebilir.

Erzurum’un meşhur seyahat hatıraları nelerdir?

Doğu Anadolu Bölgesi’ne bağlı olan Erzurum, bulunduğu alanın en eski yerleşim yerlerinden biri olmasıyla öne çıkar. Bu yerleşim yerinden coğrafi işaretli gıda ürünlerinin yaygın olarak satın alındığı bilinir. Hınız şeker fasulyesi ve Erzurum küflü peyniri bunlar arasında öne çıkan lezzetlerdendir. Ayrıca İspir fasulyesi ve civil peyniri de şehrin popüler gıda ürünlerindendir. Bu rotaya seyahat eden kişilerin şehirden dönmeden önce Karnavaz dut pekmezi satın almayı da ihmal etmedikleri görülür.

Erzurum denildiği zaman ilk akla gelen hediyelikler arasında oltu taşı ürünleri yer alır. Özellikle bu taştan yapılan tespih çeşitleri turistler tarafından ilgi görür. Geleneksel dokumacılığın yaygın olduğu Erzurum’da, ehram adıyla bilinen kumaşlar da öne çıkar. Genellikle koyu renkli olup, küçük boyutlu çiçek desenleriyle bezenen dokuma eşarplar, elbiseler, şallar ve yelekler; bölgenin yöresel hediyelikleri arasında dikkat çeker. Kış aylarının soğuk geçtiği Erzurum’da örme yün ceket, elbise, çorap gibi ürünler de incelenebilir.

Erzurum’da tadına bakılması önerilen yerel lezzetler

Kebapları, şerbetli tatlıları ve peynirli tarifleriyle öne çıkan Erzurum mutfağına özgü olan birçok yöresel lezzet vardır. Bölgenin geleneksel kahvaltılarının vazgeçilmez besinleri arasında ise Erzurum küflü peyniri ve Karnavaz dut pekmezi yer alır. Şehirde tadına bakılması önerilen ana yemeklerin başında cağ kebap gelir. Tatar ve su böreği gibi tuzlu hamur işi tarifleri ise bölgenin köklü geçmişini yansıtan lezzetlerdendir.

Erzurum’da denenebilen yöresel tatlılara kadayıf dolması da örnek gösterilebilir. Bölgede günün herhangi bir öğününde yaygın olarak pişirilen yerel tariflerden biri de kuymaktır. Erzurum’a özgü olan çorba tarifleri arasında ise ayran aşı öne çıkar. Buna ek olarak Erzurum ketesi ve kesme çorbası da şehrin kendine has mutfağını yansıtan popüler yemeklerdendir. Bu ili ziyaret edip daha fazla yöresel tarifin tadına bakmak isteyenler ise aşağıdaki tarifleri deneyebilir:

  • Patatesli borani
  • Aşotu çorbası
  • Lor dolması
  • Çiriş
  • Kelecoş
  • Erzurum aşmalı yahni
  • Demir tatlısı
  • Dut çullaması

Erzurum’un en popüler gezi yerleri hangileridir?

Anadolu medeniyetlerine tanıklık eden, Osmanlı Dönemi’nde ise askeri ve ticari yolları içeren Erzurum’da farklı toplumların kültürel dokusunu yansıtan birçok mekan vardır. Bununla birlikte şehrin kış turizmi kapsamında bulunan gezi duraklarıyla da yerli ve yabancı turistleri kendine çektiği görülür. Kümbetleri, camileri ve görkemli tarihi yapılarıyla Erzurum’un manevi miraslarını yakından incelemek mümkündür. Şehirde ön plana çıkan tarihi, kültürel, turistik ve dini mekanlar aşağıda sıralanmıştır:

  • Önemli tarihi yapılar: Aziziye Tabyaları, Üç Kümbetler, Rüstem Paşa Kervansarayı, Mecidiye Tabyası, Hasankale, Çobandede Köprüsü, Erzurum Kalesi…
  • Değerli dini mekanlar: Lala Mustafa Paşa, Ulu, Salakzade, Caferiye, Mehmet Zahid Kotku camileri; Çifte Minareli Medrese…
  • Kültürel gezi durakları: Erzurum Saat Kulesi, Paşa Bey Konağı, Erzurum Kongre ve Milli Mücadele ile Atatürk müzeleri, Nene Hatun Tarihi Milli Parkı…
  • Popüler turistik rotalar: Palandöken Dağı, Kayakla Atlama Kuleleri, Tortum Şelalesi, Erzurum Evleri, Narman Peribacaları…
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Erzurum Turizm gezi
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