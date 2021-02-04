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  4. Esad rejimi İdlib’e 80’den fazla top mermisi ile saldırı düzenledi

Esad rejimi İdlib’e 80’den fazla top mermisi ile saldırı düzenledi

04.02.2021 17:20 | Son Güncelleme:
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Suriye’de Esad rejimi İdlib’in güneyindeki El-Bara kasabası ve El-Fatira köyüne 80’den fazla top mermisi ile saldırı düzenledi.Suriye’de Esad rejimi İdlib’in güneyindeki El-Bara kasabası ve El-Fatira köyüne 80’den fazla top mermisi ile saldırı düzenledi.

Suriye’de Esad rejimi İdlib’in güneyindeki El-Bara kasabası ve El-Fatira köyüne 80’den fazla top mermisi ile saldırı düzenledi.
Suriye’de Esad rejimi İdlib’in güneyindeki El-Bara kasabası ve El-Fatira köyüne 80’den fazla top mermisi ile saldırı düzenledi. Sivil savunma yetkililer, Esad rejiminin sabah saatlerinden bu yana El-Bara kasabası ve El-Fatira köyüne 80’den fazla top mermisi ile saldırı düzenlediğini açıkladı. Yetkililer, saldırılarda can kaybı yaşanmadığını ancak evlerde hasar meydana geldiğini aktardı.

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