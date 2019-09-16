Esad rejimi ilk kez SDG'yi 'bölücü terörist milisler' olarak niteledi

Suriye Dışişleri Bakanlığı'nın Birleşmiş Milletler Genel Sekreterliği ve Güvenlik Konseyi'ne yazdığı ve resmi haber ajansı SANA'da yayınlanan mektupta, SDG "kriminal ve baskıcı uygulamalar" ile suçlandı.

Mektupta, ABD önderliğindeki koalisyonun yanı sıra SDG'nin de Haseke, Rakka, Deyr ez Zor ve Halep'te yaşayan insanlara karşı mezalimde bulunduğu kaydedildi.

Mektupta, Suriye hükümetinin, "dost ve müttefik ülkelerin yardımıyla Suriye topraklarının her bir karışını geri alma, buraları terörden kurtarma ve teröristlerin ve destekçilerinin yıktığını yeniden inşa etme kararlılığı" yinelenerek, "SDG olarak bilinen bölücü terörist milislerin kontrolü altındaki topraklar" için de aynı şeyin geçerli olduğu ifade ediliyor.

Suriye'de bölücülük suçlamaları daha önce de devlet medyasında yer almış olsa da hükümet ilk kez açıktan ve resmi ağızlardan SDG'yi "terörist milisler" olarak tanımlıyor. Hükümet bugüne dek bu tanımı, ülkedeki isyancı güçleri hedef almak için kullandı.

SDG'DEN ŞAM'A MÜZAKERE ÇAĞRISI