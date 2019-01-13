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Esed rejimi İdlib'e saldırdı

GÜNCEL HABERLERİ  | 13.01.2019 20:07 | Son Güncelleme

Suriye'deki Esed rejimi ve İran destekli terörist gruplar, "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki yerleşimlere saldırmaya devam ediyor - Saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı

İDLİB (AA) - Suriye'de Beşşar Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, ateşkesin korunması için varılan Soçi mutabakatına rağmen "İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi" sınırları içindeki bölgelere saldırı düzenlemeye devam ediyor.

Rejim güçleri, İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi sınırlarında yer alan ve Soçi mutabakatı kapsamında ağır silahlardan arındırılan bölgedeki sivil yerleşimlere topçu atışıyla saldırdı.

Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, Hama'nın kuzey kırsalındaki Latamine, Kefer Zita ve Morik ilçesine İdlib'in güney batısında Cercenaz, Han Şeyhun ilçesine Temaniye beldesine, Cisir Eş Şuğur'a bağlı Merend ve Naciye köylerine top ve roket saldırısı yaptı.

İdlib Sivil Savunma (Beyaz Baretliler) Müdürü Mustafa Hac Yusuf, rejim güçlerinin İdlib'in farklı noktalarına çok sayıda top atışı düzenlediğini söyledi.

Yusuf, "İdlib'in güneybatısında yer alan Cisir Eş Şuğur ilçesine bağlı Naciye ve Marand köylerine düzenlenen saldırılarda bir sivil hayatını kaybetti, 2 sivil yaralandı." dedi.

Yusuf, yaralıların çevredeki hastaneye sevk edildiğini belirtti.

Suriye İnsan Hakları Ağı'nın (SNHR) geçen ay yayımladığı raporunda, İdlib'de Esed rejimi güçlerinin Soçi mutabakatının imzalandığı 17 Eylül 2018'den 24 Aralık 2018'e kadarki dönemde düzenlediği saldırılarında 6'sı kadın, 22'si çocuk 45 sivilin hayatını kaybettiği bildirilmişti.

Rejim güçlerinin saldırıları sürerken askeri muhalifler mutabakat uyarınca belirlenen bölgelerden 10 Ekim'de ağır silahlarını çekmişti.

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Beyaz Baretliler Esed rejimi İdlib saldırı

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