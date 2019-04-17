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Esenler’de kendini yakan genç, hayatını kaybetti

GÜNCEL HABERLERİ  | 17.04.2019 05:03 | Son Güncelleme

Esenler Kazım Karabekir Mahallesinde, yalnız yaşayan 24 yaşındaki genç, henüz bilinmeyen bir nedenle kendini yakarak yaşamına son verdi.

Olay, 01.00 sularında Esenler Kazım Karabekir Mahallesi 1004 Sokaktaki 6 katlı binanın giriş katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, binanı giriş katındaki dairede yalnız yaşayan ve henüz kimliği tespit edilemeyen 24 yaşındaki genç, bilinmeyen bir nedenle kendini yakmaya çalıştı. Daireden dumanların çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiyeye haber verdi. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.

İNCELEME SÜRÜYOR

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını söndürürken, sağlık ekipleri yaptığı incelemede, kendini yakmaya çalışan şahsın hayatını kaybettiğini belirledi. Bunun üzerine hayatını kaybeden 24 yaşındaki gencin cesedi, Adli Tıp Morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor. (İHA)

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