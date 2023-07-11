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  4. Esenler'de korkutan yangın! 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Esenler'de korkutan yangın! 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

11.07.2023 01:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenler'de gece saatlerinde 5 katlı bir binanın çatı katındaki dairede yangın çıktı. Alevler kısa sürede binanın çatısını ve en üst kattaki daireyi sardı. Olay yerine gelen itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle söndürülen yangında, binadan yükselen alevler vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. İşte detaylar...

Esenler'de korkutan yangın! 5 katlı binanın çatısı alev alev yandı

Esenler Turgut Reis Mahallesi Okul Caddesi üzerindeki 5 katlı binanın çatı katındaki dairede, saat 23.00 sıralarında yangın çıktı. Edinilen bilgiye göre, çatıdan alevlerin yükseldiğini gören mahalle sakinleri önce durumu itfaiye, polis ve sağlık ekiplerine daha sonra da komşularına haber verdi. Bu sırada alevler binanın çatısını sardı.

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Olay yerine gelen itfaiye ekipleri alev alev yanan daireye ve çatıya müdahale etti. Sağlık ekipleri herhangi bir olumsuzluğa karşı hazır beklerken, polis ekipleri de çevrede önlem aldı. İtfaiye ekiplerinin çalışmasıyla yangın sönüdürldü. Yangın sonrası herhangi bir yaralanma ve can kaybı yaşanamazken binada hasar oluştu.

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BİNADAN YÜKSELEN ALEVLER CEP TELEFONU KAMERASINDA

Binadan yükselen alevler vatandaşların çektiği cep telefonu görüntülerine yansıdı. Görüntüler de binadan alevlerin yükseldiği görülüyor. Görüntülerin devamında ise zaman zaman patlama sesleri duyuluyor. Patlama seslerini duyan mahalle sakinlerinin korktukları duyuluyor.

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İtfaiye ekipleri yangının çıkış sebebini araştırırken, polis ekipleri olayla ilgili inceleme başlattı.

(DHA)

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yangın Esenler

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