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Esenler'de marketteki çocuğa istismarda bulunan kişiye dava

17.12.2020 11:35 | Son Güncelleme:
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Esenler'deki bir markette, 11 yaşındaki çocuğa istismarda bulunduğu iddia edilen kişi hakkında, 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası istemiyle dava açıldı.

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığınca hazırlanan iddianamede, 29 Kasım 2020'de saat 15.30 sıralarında Ali Ö'nün, Esenler'deki bir marketin içinde dolaşan 11 yaşındaki çocuğun yanına gittiği belirtildi.

İddianamede, sanığın mağdur çocuğa "Nerelisin?" diye sorduğu, mağdurdan "Niğdeliyim." cevabını alınca "Ben de Niğdeliyim." diyerek elini omzuna attığı ve istismarda bulunduğu, ardından mağdura 10 lira vererek yine istismarda bulunduğu kaydedildi.

Sanık Ali Ö'nün market çıkışında mağdur çocuğu bekleyerek, yanına çağırdığı anlatılan iddianamede, mağdurun koşarak evine gittiği, korkusundan olanları kimseye söylemediği, bir süre sonra market çalışanlarının kamera kayıtlarından durumu görüp polise haber vermesiyle olayın ortaya çıktığı belirtildi.

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İddianamede, sanık Ali Ö. hakkında, "12 yaşından küçük mağdura cinsel istismar" suçundan 10 yıldan 15 yıla kadar hapis cezası isteniyor.

Davanın duruşması önümüzdeki günlerde Bakırköy 10. Ağır Ceza Mahkemesinde görülecek.

(AA)

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