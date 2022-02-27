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Esenyurt'ta 5 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı! Bina sakini: "Fark etmeseydik tüm çatılar yanabilirdi"

27.02.2022 12:25 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta 5 katlı apartmanın çatısında yangın çıktı. Madde bağımlıların çıkardığı iddia edilen yangın kısa sürede büyüdü. Alev alev yanan çatı, itfaiye ekiplerinin hızlı müdahalesi ile söndürüldü.

Esenyurt'ta 5 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı! Bina sakini: "Fark etmeseydik tüm çatılar yanabilirdi"

Esenyurt'ta 5 katlı apartmanın çatısı alev alev yandı. Yangın saat 10.15'te Esenyurt Pınar Mahallesi 1272 Sokak'taki 5 katlı binanın çatısında çıktı. İddiaya göre madde bağımlısı bir grubun sürekli geldiği yer olan çatı katında bir anda yangın çıktı. Kısa sürede büyüyen alevler tüm çatıyı sardı. Komşularının haber vermesi üzerine binada bulunanlar hemen dışarı çıktı. İhbar üzerine olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Çatı katındaki yangına müdahale eden itfaiye ekipleri alevleri kısa sürede kontrol altına alarak tamamen söndürdü. Polis ve zabıta ekipleri de sokakta güvenlik önlemi aldı. 

"FARK ETMESEYDİK TÜM ÇATILAR YANABİLİRDİ"

Bina sakinlerinden biri olan Zeynel Abidin Temel, "Çatıdan ses geliyordu baktım yanıyor. İtfaiye hemen yetişti, çocuklarımızı kurtardık. Mala zarar geldi sadece. Bahçe katında kapı yok, herhalde tinerciler oradan girip yakmışlar. Daha önce birkaç kez onları orada yakaladık. Şu anda mağduruz." diye konuştu.

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Binada yaşayan bir diğer sakin olan Nuri Çavuş da, "Her akşam buraya çıkan bir grup madde bağımlıları var. Muhtemelen yine onlar çıkmıştır. Onların orada sabahlayıp yaktıkları ateşten yangının çıktığını düşünüyoruz. Yangın bayağı büyüktü, fark etmeseydik tüm çatılar yanabilirdi. Erken fark ettiğimiz için yaralanmaları önledik hemen evi tahliye ettik." dedi. (DHA)

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Anahtar Kelimeler:
yangın Esenyurt
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