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Esenyurt'ta çocukların kavgasına aileler de karıştı, ortalık savaş alanına döndü

08.08.2023 18:05 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta sokakta oynayan çocuklarının kavgasına ailelerin de karışmasıyla ortalık savaş alanına döndü. Silah ve döner bıçağı da kullanılan kavgada 3 kişi yaralandı. Olay yerine gelen özel harekât ve çevik kuvvet ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. İşte detaylar...

Esenyurt'ta çocukların kavgasına aileler de karıştı, ortalık savaş alanına döndü

Dehşete düşüren olay, Esenyurt Pınar Mahallesinde 15.30 sıralarında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre sokakta oynayan çocukların kavga ettiğini gören iki aile arasında tartışma yaşandı. Aileler arasında çıkan tartışma kavgaya dönüştü.

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Kavga eden taraflardan biri silahla havaya ateş etmeye başladı. Sopa ve döner bıçaklarının kullanıldığı kavga devam etti. Ailelerin kavgasını gören mahalle sakinleri polis ekiplerine haber verdi.

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Olay yerine gelen özel harekât ve çevik kuvvet ekipleri çevrede geniş güvenlik önlemi aldı. Kavgaya karışan ailelerden 1 kişi silahla, 2 kişi ise döner bıçağıyla boynundan yaralandı.

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Yaralılara ilk müdahale olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından yapıldı. Yaralanan 3 kişi ambulansla hastaneye kaldırıldı. Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışması sürüyor.

(DHA)

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Esenyurt kavga

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