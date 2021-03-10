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  4. Esenyurt’ta genç kadının şüpheli ölümü! 4'üncü kattan apartman boşluğuna düştü

Esenyurt’ta genç kadının şüpheli ölümü! 4'üncü kattan apartman boşluğuna düştü

10.03.2021 01:10 | Son Güncelleme:
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Esenyurt’ta genç kadının şüpheli ölümü! 4'üncü kattan apartman boşluğuna düştü

Esenyurt’ta erkek arkadaşı ile birlikte yaşayan 23 yaşındaki Sevcan Demir, 4. kattan apartman boşluğuna düşerek hayatını kaybetti. Olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılacak soruşturma sonrasında ortaya çıkacak.

Olay, akşam 22.45 sıralarında Esenyurt Süleymaniye Mahallesi 831’inci Sokak’ta bulunan bir binanın 4. katında yaşandı.

İddiaya göre, alkollü olan Sevcan Demir ve birlikte yaşadığı Kenan D.’nin tartışma yaşadıkları sırada kadın kendini banyoya kilitledi. Genç kadın 4’üncü kattan apartman boşluğuna düşerek ağır yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

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Sağlık ekipleri ilk müdahaleyi olay yerinde yaptıktan sonra 23 yaşındaki Demir’i hastaneye kaldırdı. Ağır yaralı olan kadın hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen hayatını kaybetti.

İNTİHAR MI CİNAYET Mİ ARAŞTIRILIYOR

Polis ekipleri çevre güvenliğini alırken olay yeri inceleme ekipleri de apartman dairesinde ve apartman boşluğunda incelemelerde bulundu. Kenan D. polis ekipleri tarafından gözaltına alınırken, olayın intihar mı yoksa cinayet mi olduğu yapılacak soruşturma sonrasında netleşecek. (İHA)

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İstanbul Esenyurt

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