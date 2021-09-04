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  4. Esenyurt'ta iğrenç olay! Kadınların fotoğraflarını çekerken yakalandı, meydan dayağı yedi

Esenyurt'ta iğrenç olay! Kadınların fotoğraflarını çekerken yakalandı, meydan dayağı yedi

04.09.2021 14:12 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta durakta bekleyen kadınların fotoğrafını çekip taciz ettiği iddia edilen O.Ç. isimli şahıs, yakayı ele verdi. Vatandaşlar tarafından darp edilen kişinin cep telefonundan çok sayıda kadına ait fotoğraf çıktı. Karakola teslim edilen şüpheli işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Olay, dün 16.30 sıralarında Esenyurt Doğan Araslı bulvarı üzerinde meydana geldi. İddiaya göre, durakta otobüs bekleyen iki kadın yanlarına yaklaşan O.Ç. isimli şahsın hareketlerinden rahatsız oldu. Daha sonra uzaklaşmaya çalışan kadınlar kendilerinin fotoğraflarının çekildiğini fark edip bağırmaya başladı. Yardım çığlıklarını duyan çevredeki vatandaşlar şüpheliyi önce yakaladı daha sonra darp etmeye başladı.

TELEFONUNDA ÇOK SAYIDA KADIN FOTOĞRAFI BULUNDU

Elinden cep telefonu alınan O.Ç.’nin fotoğraf galerisinde bir birinden farklı çok sayıda kadın fotoğrafı olduğu görüldü. Vatandaşlar darp ettikleri şahsı, yakında bulunan polis merkezine teslim ettiler. Emniyetteki işlemlerin ardından O.Ç adliyeye sevk edildi. Yaşanan anlar ise tacize uğradığı iddia edilen bir kadının cep telefonu kamerasına saniye saniye yansıdı.

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(İHA)

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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt taciz
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