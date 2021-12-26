Esenyurt’ta kahreden olay! Yabancı uyruklu genç parkta ölü bulundu

Olay, akşam saat 18.00’da Güzelyurt Mahallesi 2070 Sokak üzerinde bulunan parkta gerçekleşti.
İddiaya göre, sokakta yaşayan yabancı uyruklu F.İ.'yi (20) yaşam alanı haline getirdiği parkın içindeki bankta, battaniyeye sarılı halde hareketsiz yattığını görenler vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.
Olay yerine gelen polis ekipleri civarda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise F.İ.‘nin hayatını kaybettiğini belirledi.
Gencin cenazesi Adli Tıp Morgu’na kaldırılırken polis ölüm nedeni ile ilgili inceleme başlattı. (İHA-DHA)
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