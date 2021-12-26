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  4. Esenyurt’ta kahreden olay! Yabancı uyruklu genç parkta ölü bulundu

Esenyurt’ta kahreden olay! Yabancı uyruklu genç parkta ölü bulundu

26.12.2021 21:01 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul’un Esenyurt ilçesinde yabancı uyruklu bir kişi parkta yaşam alanına çevirdiği alanda battaniyeye sarılı halde ölü bulundu.

Esenyurt’ta kahreden olay! Yabancı uyruklu genç parkta ölü bulundu

Olay, akşam saat 18.00’da Güzelyurt Mahallesi 2070 Sokak üzerinde bulunan parkta gerçekleşti.

VATANDAŞLAR TARAFINDAN HAREKETSİZ HALDE BULUNDU

İddiaya göre, sokakta yaşayan yabancı uyruklu F.İ.'yi (20) yaşam alanı haline getirdiği parkın içindeki bankta, battaniyeye sarılı halde hareketsiz yattığını görenler vatandaşlar durumu ekiplere bildirdi.

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ÖLÜM NEDENİYLE İLGİLİ İNCELEME BAŞLATILDI

Olay yerine gelen polis ekipleri civarda güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri ise F.İ.‘nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Gencin cenazesi Adli Tıp Morgu’na kaldırılırken polis ölüm nedeni ile ilgili inceleme başlattı. (İHA-DHA)

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Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenyurt
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