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Esenyurt'ta korkunç olay! Annesini öldürüp aynı silahla intihar etti

09.05.2023 23:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt'ta yaşanan korkunç olayda, 23 yaşındaki bir kişi annesini vurarak öldürdükten sonra aynı silahla intihar etti. Silah seslerini duyan komşuların ihbarıyla eve gelen polis ekipleri 52 yaşındaki Fincan Kaya'yı yatak odasında, oğlu Ferhat'ı ise salonda silahla vurulmuş halde buldu.

Esenyurt'ta korkunç olay! Annesini öldürüp aynı silahla intihar etti

Esenyurt'taki olay, öğle saatlerinde Fatih Mahallesi 938'inci sokaktaki bir binada meydana geldi. Evden silah sesleri gelmesi üzerine çevredekiler polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri, kapıyı çilingir ile açtırarak içeri girdi.

YAKINLARI SİNİR KRİZİ GEÇİRDİ

Babasını 4 ay önce kaybeden Ferhat Kaya'nın annesini öldürdükten sonra aynı silahla intihar ettiği belirtildi. Olayı haber alıp gelen yakınları eve gelince sinir krizi geçirdi.

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Mahalle sakini Kerem Baltacı "Olayın en başında diyorlar ki birileri geldi ikisini öldürüp gittiler, tam detaylı bilmiyoruz. Anne oğul kalıyordu, babaları 4 ay önce kanserden vefat etmişti. Bizim bildiğimiz bu, ben de bir saat önce geldim, çocuğu salonda annesini de yatakta vurulmuş halde bulmuşlar" ifadelerini kullandı. (DHA)

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cinayet İntihar

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