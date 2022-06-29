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Esenyurt'ta "küfür" dehşeti! Evinin önüne geldi, korku saçtı

29.06.2022 10:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt’ta bir kişi, annesine sosyal medya üzerinden küfür ettiğini iddia ettiği kişinin evinin önünde pompalı tüfek ile ateş açtı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, plakasız bir araçla olay yerinden kaçan şahıs gözaltına alındı.

Esenyurt'ta "küfür" dehşeti! Evinin önüne geldi, korku saçtı

Esenyurt’ta bir kişi, sosyal medyada annesine küfreden kişinin evinin önünde ateş açtı. Olay, dün akşam saatlerinde Saadetdere Mahallesi üzerinde yaşandı. İddiaya göre bir kişi, annesine sosyal medya üzerinden küfrettiğini iddia ettiği kişinin evinin önüne geldi. Burada bir süre bağırıp tehditler savuran adam, daha sonra yanında getirdiği pompalı tüfek ile havaya ateş açtı.

OLAY YERİNDEN KAÇTI AMA...

Silah seslerini duyan vatandaşlar durumu polis ekiplerine bildirirken, şüpheli plakasız bir araçla olay yerinden kaçtı. Polis ekipleri, saldırganı kısa bir sürede yakaladı.

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Yaşananlar ise cep telefonu kamerasına yansıdı. (İHA)

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Esenyurt
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