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Esenyurt'ta oksijen tüpü faciası! Bomba gibi patladı, 1 işçi hayatını kaybetti

03.07.2022 14:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Esenyurt'ta özel bir tıp merkezinde oksijen tüpü patladı. Patlamada işçi Aydın Adıyaman (53) olay yerinde hayatını kaybetti. Tıp merkezinin klimalarına bakım için giden Adıyaman'ın klima gazlarını doldurduğu sırada henüz belirlenemeyen nedenle patlayan tüpün sesi geniş bir çevrede duyulurken, caddede esnaf olan bir kişi, bomba patlar gibi ses geldiğini belirtti.

Esenyurt'ta oksijen tüpü faciası! Bomba gibi patladı, 1 işçi hayatını kaybetti

Esenyurt’ta özel bir tıp merkezinin klimalarına bakım için giden işçi, klima gazlarını doldurduğu sırada oksijen tüpü patladı. Facia gibi olay saat 11.00 sıralarında Esenyurt Mehterçeşme Mahallesi Ufuk Caddesi'ndeki özel bir tıp merkezinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre klimaların bakımı için Aydın Adıyaman (53) sabah saatlerinde tıp merkezine gitti. Adıyaman, klimalara gaz doldurduğu sırada oksijen tüpü henüz belirlenemeyen nedenle şiddetli bir şekilde patladı.

OLAY YERİNDE HAYATINI KAYBETTİ

Patlama sesi tıp merkezinin çevresinden de duyuldu. Tıp merkezindeki sağlık görevlileri ilk müdahaleyi yaparken olay yerine ambulans ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri Aydın Adıyaman’ın olay yerinde hayatını kaybettiğini belirledi. Adıyaman’ın cenazesi ambulansla tıp merkezi yakınındaki özel bir hastanenin morguna kaldırıldı. Polisin olayla ilgili araştırması devam ediyor.

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"BOMBA PATLAR GİBİ SES GELDİ"

Caddede esnaf olan bir kişi, "Biz içeride çalışıyorduk. Çok şiddetli bir patlama sesi geldi ama herhangi bir duman, yangın çıkmadı. Herhalde bir şey sıkıştı patladı. Bomba patlar gibi ses geldi. Olaydan hemen sonra polisler geldi" diye konuştu. (DHA)


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Anahtar Kelimeler:
Esenyurt tıp merkezi
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