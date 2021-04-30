HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Esenyurt’ta satırlı sopalı ‘laf atma’ kavgası

Esenyurt’ta satırlı sopalı ‘laf atma’ kavgası

30.04.2021 12:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İstanbul Esenyurt’ta bir kadına sözlü tacizde bulunduğu iddia edilen pazarcıyla kadının yakınları arasında satırlı, sopalı ve demir çubuklu kavga çıktı. Çıkan kavga vatandaşlar tarafından cep telefonu kamerası ile görüntülendi.

Olay, İstanbul Esenyurt Saadetdere Mahallesi’nde önceki gün öğlen saatlerinde bir pazarda yaşandı. İddiaya göre, pazarda bir satıcı alışverişe gelen kadına laf attı. Kadının yakınlarına haber vermesi üzerine olay yerine gelen şahıslar pazarcılarla kavga etti.

SOPA, SATIR VE DEMİR ÇUBUKLAR HAVADA UÇUŞTU

Kavga sırasında sopa, satır ve demir çubuklar kullanıldı. Kavgada 2 kişi hafif yaralandı. İhbar üzerine olay yerine gelen polis tarafları gözaltına aldı. Taraflar birbirinden şikayetçi olurken yaşanan kavga anları vatandaşların cep telefonu kamerasına yansıdı.

Screenshot_51

Screenshot_52

(İHA)

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
PARTNERHalil Sezai: Hapishane iyi geldiHalil Sezai: Hapishane iyi geldi
Bomba imha uzmanına, 'Patlatmayın o bizim' diye seslendiBomba imha uzmanına, 'Patlatmayın o bizim' diye seslendi
Tozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldiTozları vakumlayıp dertten kurtarıyor! Demirbaş haline geldi
Anahtar Kelimeler:
İstanbul Esenyurt

En Çok Okunan Haberler

Erdoğan tek tek açıklamıştı! Bugün yayımlandı

Erdoğan tek tek açıklamıştı! Bugün yayımlandı

Camdaki Kız'da şaşırtan final!

Camdaki Kız'da şaşırtan final!

Hainlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı!

Hainlerin yeni görüntüsü ortaya çıktı!

Marketlerde bazı ürünler satılamayacak

Marketlerde bazı ürünler satılamayacak

Cüneyt Arkın 60 yıl önceki fotoğrafını paylaştı! "Ekmeğe bakarak uyuyabiliyordum"

Cüneyt Arkın 60 yıl önceki fotoğrafını paylaştı! "Ekmeğe bakarak uyuyabiliyordum"

Tam kapanmanın ilk gecesinde ceza yağdı!

Tam kapanmanın ilk gecesinde ceza yağdı!

İlginizi Çekebilir

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

2021 yılına damga vuracak dövme trendleri!

28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

28 Nisan koronavirüs tablosu açıklandı

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Ünlü isimlerin ünlü çocukları

Bakan Koca: Sputnik V aşısı Mayıs'ta geliyor

Bakan Koca: Sputnik V aşısı Mayıs'ta geliyor

MSB'den İncirlik Üssü açıklaması

MSB'den İncirlik Üssü açıklaması

Şoke eden sözler! "Görüntülü aradım, belden aşağısı çıplaktı"

Şoke eden sözler! "Görüntülü aradım, belden aşağısı çıplaktı"

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.